Giá cà phê nhân Đắk Lắk quay đầu giảm, nhân giống cà phê bằng hạt có hiệu quả không?

Giá cà phê nhân Đắk Lắk quay đầu giảm

Giá cà phê nhân Đắk Lắk hôm nay bất ngờ đảo chiều giảm 400 đồng/kg. Trong khi đó, tại phiên giao dịch hôm 23/2, cà phê nhân tại Đắk Lắk tăng 600 đồng/kg.

Hiện cà phê nhân tại Đắk Lắk được mua trung bình ở mức 41.400 đồng/kg. Tuy vậy, đây cũng là mức giá khá cao so với năm trước cũng như diễn biến giá cà phê trong niên vụ này.

Giá cà phê nhân Đắk Lắk hôm nay đảo chiều giảm 400 đồng/kg. Ảnh: Duy Hậu.

Tại các tỉnh Tây Nguyên còn lại, cà phê Robusta cũng đồng loạt được mua giảm so với ngày hôm trước 400 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông cà phê nhân đều được mua trung bình ở mức 41.300 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê nhân tại Lâm Đồng vẫn ở mức thấp nhất, hiện được mua ở mức 40.800 đồng/kg.

Thông tin từ thị trường thế giới, ghi nhận vào phiên đóng cửa thị trường khi bước sang ngày 23/2, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng vọt bất thường tới 104 USD (4,61%), giao dịch tại 2.360 USD/tấn. Giá Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 26 USD (1,16%), giao dịch tại 2.260 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Thị trường cà phê New York, giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng tốt 1,6 Cent (0,65%), giao dịch tại 248,45 Cent/lb. Trong khi, giá cà phê Aabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 1,25 Cent (0,51%), giao dịch tại 247,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình khá.

Nhân giống cà phê vối bằng hạt có hiệu quả không?

Nhân giống cà phê bằng hạt là một kỹ thuật đơn giản. Theo anh Lê Văn Định, một kỹ sư nông nghiệp tại Đắk Lắk, việc nhân giống cà phê bằng hạt có ưu điểm là rút ngắn thời gian, rẻ tiền. Cây giống dễ trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, giống cà phê trồng bằng hạt thường không đồng đều cả về quá trình sinh trường và chất lượng. Một số cây bị nhiễm bệnh gỉ sét.

Một vườn giống cà phê Robusta của người dân xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Ảnh: Duy Hậu.

Theo anh Định, để nhân giống cà phê bằng hạt, bà con nên chọn các loại giống tốt, có uy tín trên thị trường. Các giống này có đặc điểm hạt to, năng suất cao, độ đồng đều cao, thích nghi rộng và kháng bệnh rỉ sắt. Bà con Không nên lấy giống từ những cây trong vườn nhà vì độ phân ly cao nên vườn cây sau này có rất nhiều cây năng suất thấp, quả nhỏ, tỷ lệ cây nhiễm bệnh rỉ sắt cao.

Hạt giống khi mua về bà con nên xử lý ngay, không nên để hạt giống lâu quá tỷ lệ nảy mầm sẽ giảm. Các bước xử lý hạt giống, bà con có thể tham khảo tài liệu tại các trung tâm khuyến nông trên địa bàn.

Sau khi xử lý hạt giống bà con làm đất ươm rồi gieo hạt. Đất ươm phải sàng kỹ để không có hạt đá, sạn to làm ảnh hưởng đến rễ cà phê. Đất ươm hạt giống bà con nên cho thêm phân bò và lân nung chảy theo tỷ lệ mỗi khối đất trộn với 1 khối phân bò hoai và 20 kg phân lân nung chảy.

Đất chọn để ươm hạt giống tuyệt đối phải sạch bệnh, đặc biệt không được dùng đất đã và đang trồng cà phê.

Sau khi ươm giống, bà con phải che bớt ánh sáng cho mầm cây đồng thời tưới nước cho đủ ẩm. Bà con cũng có thể tưới thêm phân NPK mỗi tuần một lần hoặc phun phân bón lá để cây con sinh trưởng khỏe mạnh.