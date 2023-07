Giá cà phê Robusta đảo chiều giảm, cà phê trong nước cũng mất 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 19/7: Robusta đảo chiều giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 20 USD, xuống 2.532 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm 13 USD, còn 2.393 USD/ tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 0,50 cent, lên 156,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 tăng 0,80 cent, lên 156,45 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 19/07/2023 lúc 13:30:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 19/07/2023 lúc 13:30:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 64.800 - 65.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 200 đồng, xuống dao động trong khung 64.800 - 65.600 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai 65.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.400 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê hai sàn duy trì xu hướng trái chiều khi các nhà quan sát cho rằng phiên vừa qua đã có hiện tượng đầu cơ mua bán giữa hai sàn để ăn giá chênh lệch nên có vẻ sàn London bị níu chặt không thể vươn lên nổi cho dù đã cố thoát hàng đi.

Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) ở Colombia bày tỏ quan ngại giá cà phê Arabica tại New York giảm thấp trong vài tháng qua đã thấp hơn chi phí sản xuất. FNC – Colombia kêu gọi Chính phủ cần có hành động khẩn cấp để tìm ra giải pháp giảm chi phí sản xuất và có các công cụ để bảo vệ thu nhập của người trồng cà phê cũng như kiểm soát việc nhập khẩu cà phê từ các nguồn gốc sản xuất khác.

Được biết nhà sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới do mưa quá nhiều làm sụt giảm sản lượng khiến họ phải nhập khẩu cà phê Arabica natural từ Brazil để phối trộn rang xay tiêu thụ trong nước và dành cà phê Arabia chất lượng cao (Milds) để bán xuất khẩu trực tiếp cho các quốc gia tiêu thụ theo phương thức không qua sàn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta bị áp lực giảm từ báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 6 của Hiệp hội các nhà xuất khẩu (Cecafé) ở Brazil với kết quả xuất khẩu Conilon Robusta trong tháng này đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

USDX tăng nhẹ 0,02% sau báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ lạc quan hơn đã dẫn tới kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chu kỳ thắt chặt với chính sách ôn hòa hơn và điều này sẽ khiến USD mất sức mạnh.

Đà tăng giá cà phê trong nước chững lại?

Trong quý II, giá cà phê trong nước liên tục thiết lập kỷ lục, có thới điểm, giá cà phê tăng lên tới 70.000 đồng/kg. Tính đến ngày 30/6, giá cà phê đạt 65.200 đồng/kg, tăng 35% so với đầu quý. Nếu so sánh với đầu năm, mức giá này tăng mạnh tới 68%. Đà tăng này vẫn kéo dài đến tháng 7 đạt gần 67.000 đồng/kg.

Theo báo cáo mới đây của USDA, sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2023-2024 được dự báo tăng 4,3 triệu bao (60 kg/bao), tương ứng 2,5% so với niên vụ trước lên 174,3 triệu bao.



Sản lượng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2022-2023 sẽ giảm 6% so với niên vụ trước, xuống còn 29,7 triệu bao (60 kg/bao). Nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam sẽ có vụ thu hoạch thấp nhất trong 4 năm do chi phí sản xuất (nhân công, phân bón) cao hơn và người nông dân có xu hướng chuyển sang trồng các loại cây có lợi nhuận cao hơn như bơ, sầu riêng và chanh dây.

Lũy kế 9 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại 2022-2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt tổng cộng 1,44 triệu tấn (khoảng hơn 24 triệu bao), với kim ngạch 3,38 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 6,6% về kim ngạch so với cùng kỳ niên vụ trước.

Các chuyên gia cho rằng lượng hàng cà phê xuất khẩu của ta từ nay đến cuối năm có thể giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước do lượng tồn kho dần cạn, chủ yếu còn cà phê nằm trong tay các nhà xuất khẩu FDI. Mặc dù vậy, đà tăng giá cà phê trong nước có thể đã chững lại trong thời gian tới dù hàng không còn. Như đã đề cập nguyên nhân là do giá cà phê của ta hiện nay đã ở mức cao và đã phản ánh hết sự thiếu hụt hàng trong thời gian qua.



Rệp sáp tấn công nhiều vườn cà phê, phòng trừ cách nào?

Do thời tiết diễn biến bất thường, nên nhiều loại sâu hại, nhất là rệp sáp đang tấn công mạnh, đe dọa đến năng suất vườn cà phê của người dân tại các tỉnh Tây Nguyên.

Rệp sáp trên cây cà phê.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, để phòng trừ rệp sáp, người dân đã phun thuốc trừ rệp với nhiều loại thuốc hoá học có độ độc và nồng độ cao nhưng hiệu quả vẫn thấp. Vì khi cây cà phê héo hoa, các chùm hoa héo che khuất toàn bộ rệp bên trong, thuốc khó ngấm qua chùm hoa khô để tiếp xúc tới cơ thể rệp, cũng như khả năng hấp thụ thuốc của cây.

Để giải quyết tồn tại đó, Viện Bảo vệ thực vật đã tiến hành phun nước với áp suất cao rửa trôi các chùm hoa héo và đã đạt hiệu quả rửa trôi rệp là 41,95%, 55,52% và 58,37% sau khi phun nước 1, 3, 7 ngày.

Nếu phun nước áp suất cao loại bỏ chùm hoa khô, sau đó phun thuốc hoá học Supracide 40EC 0,2% thì hiệu quả trừ rệp rất cao, đạt 69,97%, 83,33% và 97,18% sau 1, 3, 7 ngày, cao hơn rất nhiều (17-18 ) so với phương pháp của nông dân thường xử lý hiện nay.

Lưu ý thêm, nếu để rệp sáp phát triển mạnh, xâm nhập vào cuống hoa, chùm trái non sẽ rất khó diệt trừ. Biện pháp phòng trừ rệp sáp gây hại trên cây cà phê luôn là yếu tố được đề cao hơn là biện pháp chữa trị.



Để phòng ngừa rệp sáp trong vườn cây, bà con nông dân cần tiến hành xử lý vệ sinh vườn kết hợp tỉa cành, tạo tán kịp thời. Ngoài tỉa cành, việc tưới nước, bón thêm phân lân, kali sẽ giúp vườn cà phê tăng tỷ lệ đậu quả, chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất thường trong mùa khô.

Khi mật độ rệp sáp cao có nguy cơ lây lan rộng mới cần phun toàn bộ diện tích bị nhiễm. Lúc này, bà con nông dân có thể dùng vòi nước với áp suất cao xịt mạnh làm tơ trắng bong ra, sau đó mới dùng thuốc để tăng hiệu quả cao hơn.

Bà con có thể dùng một số loại thuốc bảo vệ thực vật chuyên trừ rệp sáp. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phải bảo đảm theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, dùng liều lượng, đúng lúc, đúng phương pháp) thì hiệu quả mới cao.