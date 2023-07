Ca nương Tú Thanh là cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành

Thông tin ca nương Tú Thanh – ca nương trẻ nhất của Việt Nam qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm khiến rất nhiều người bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ từng diễn chung với Tú Thanh trong các chương trình thiện nguyện như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Liên, MC Thảo Vân, ca sĩ Tuýnh Nhật Minh, Thái Thùy Linh… đều hết sức xót xa khi biết tin dữ.

Tú Thanh được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất". Ảnh: TL.

NSƯT Hồng Liên chia sẻ với Dân Việt, bà gặp Tú Thanh khi đi diễn ở chùa Hang - Hải Phòng. Những lần gặp gỡ, bà thấy Tú Thanh là một cô bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn và có giọng hát vô cùng đặc biệt. Cô bé thường gọi bà là "bà" và hai bà cháu thỉnh thoảng vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Nghe thông tin ca nương sinh năm 2009 mất vì tai nạn giao thông mà NSƯT Hồng Liên không khỏi xót xa, bàng hoàng.

"Nghe tin mà bàng hoàng và xót xa quá! Con ra đi mới 15 tuổi, con còn quá trẻ… thương con quá!", NSƯT Hồng Liên xúc động nói.

Nhắc đến Tú Thanh, ca sĩ Thái Thùy Linh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Chia sẻ với Dân Việt, nữ ca sĩ cho biết, chị gặp Tú Thanh trong chương trình thiện nguyện "Tôi đã hiểu, còn bạn?" đồng hành cùng người tự kỷ ở Hải Phòng. Cách 4 năm, do dịch bệnh nên hai cô trò chưa gặp lại nhau. Năm 2016, mẹ của Tú Thanh có nhắn tin nhờ chị chỉ dẫn về kỹ năng thanh nhạc cho cô bé. Mẹ của cô bé cũng nhờ Thái Thùy Linh tư vấn bài và giới thiệu người sửa bài cho Tú Thanh khi cô bé tham gia chương trình "Biệt tài tí hon".

Tú Thanh từng tham gia biểu diễn trong rất nhiều chương trình văn nghệ ở chùa. Ảnh: FBNV.

"Bàng hoàng và nặng trĩu, Tú Thanh ơi! Trong nhiều năm, tôi âm thầm dõi theo học trò từ xa, mừng với thành công của các con và giữ những niềm hạnh phúc ấy trong lòng, không khoe khoang, không kể lể. Những chuyện cô và mẹ nói nhiều nhất với nhau là những câu chuyện về thiện nguyện, là chuyện về con bé hiền ơi là hiền, về gia đình nhỏ một lòng hướng Phật. Hôm nay phải "khoe" con trong tiếc thương thế này, xót xa quá con ơi!", Thái Thùy Linh chia sẻ.

Chị gái đang nguy kịch, bố mẹ không thể về lo tang lễ cho con gái

Phóng viên Thành Trung – trng Phattuvietnam.net chia sẻ với Dân Việt rằng, Tú Thanh là con út trong gia đình có 2 chị em. Gia đình của cô bé rất mộ đạo Phật, sống hiền lương, đức độ, ai ai cũng quý mến. Riêng với Tú Thanh, từ bé đã khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa khi không mê mỹ thuật, hội họa và âm nhạc hiện đại mà chỉ mê nghệ thuật truyền thống. Cô bé bị cuốn theo những bài hát văn, hát chèo như: "Cô đôi Thượng Ngàn", "Thị Mầu lên chùa", "Thị Nở"… Từ bé, Tú Thanh đã thần tượng Nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu qua các tiết mục xẩm độc đáo.

Từ trái qua: Ca sĩ Thanh Cường, phóng viên Thành Trung, ca nương Tú Thanh. Ảnh: FBNV.

Tú Thanh từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như: "Người hùng tí hon", "Biệt tài tí hon", "Gương mặt thân quen"... Trở về từ chương trình truyền hình "Người hùng tí hon", Tú Thanh nổi lên như một hiện tượng hiếm gặp trong làng âm nhạc dân gian Việt Nam. Cũng chính vì lẽ đó, Tú Thanh được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất".

Theo phóng viên Thành Trung, Tú Thanh là người rất năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện và hoạt động văn nghệ ở tất cả các chùa trên cả nước. Bất kỳ chùa nào mời tham gia chương trình nghệ thuật, Tú Thanh đều cố gắng thu xếp thời gian để góp mặt. Các bài nhạc Phật mà Tú Thanh thể hiện đều rất nhẹ nhàng, truyền cảm và đi vào lòng người. Bất kỳ ai khi gặp Tú Thanh cũng đều phải thừa nhận cô là một cô bé rất hiền từ, ngoan ngoãn, lễ phép, xinh xắn và có tâm thiện lành.

Tú Thanh từng gây ấn tượng trong rất nhiều chương trình truyền hình. Ảnh chụp màn hình.

Cách đây không lâu, do thay đổi công việc nên bố mẹ của Tú Thanh đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Hai con gái ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, bố mẹ Tú Thanh đều phải gửi gắm hết cho ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng. Từ hôm qua, khi biết tin con gái qua đời thương tâm do tai nạn giao thông, bố mẹ của cô bé đau đớn khôn cùng. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan mà bố mẹ của Tú Thanh không thể bay về nước ngay để lo tang lễ cho con mình. Những người thân trong gia đình cùng hàng xóm, láng giềng, bạn bè… đã đứng ra lo tang lễ cho cô bé. Đám tang của cô bé không kèn trống, không vòng hoa, chỉ có tiếng niệm Phật.

Trong khi đó, chị gái của Tú Thanh hiện vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện do chấn thương nặng. Cô vẫn chưa hề biết chuyện em gái mình đã qua đời. Hiện gia đình đang cắt cử người túc trực và chăm sóc chị gái của Tú Thanh ở bệnh viện.

Sáng nay (2/7), rất nhiều chư tôn đức Tăng, Ni ở các chùa của Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã về làm lễ cầu nguyện cho cô bé. Gia đình cũng không nhận phúng điếu mà chỉ nguyện xin mọi người niệm Phật cho cô bé được vãng sinh. Tâm nguyện của mẹ Tú Thanh là trước khi đưa con đi hỏa táng sẽ phát bài "Sám nguyện" – một bài nhạc Phật mà cô bé thu âm năm 2021.

Tú Thanh và ca sĩ Tuýnh Nhật Minh trong một lần diễn chung ở chùa. Ảnh: FBNV.

Trên trang Facebook của trường Tiểu học Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng cũng có những dòng cảm xúc đầy xúc động: "Người học trò cũ, niềm tự hào của mái trường Tiểu học Hợp Đức thân yêu, ca nương nhỏ tuổi nhất của đất nước, một tài năng trẻ của thành phố Cảng đã ra đi. Con đã ra đi để lại trong lòng thầy cô, bạn bè và những người thân yêu bao thương xót. Con đã về với cõi Phật. Ngủ ngon con nhé. Con sẽ luôn ở trong trái tim của các thầy cô, bạn bè và mọi người. Thương con nhiều lắm!".