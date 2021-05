Giá đất nền 'nhảy múa', căn hộ chung cư 300 triệu đồng/m2

Báo cáo Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2021, Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch đất nền trong khu dân cư tại thời điểm nửa cuối quý I/2021, đã xảy ra hiện tượng tăng nóng ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước.



Đơn cử, giá đất nền tại một số điểm cục bộ của một số địa phương có mức ghi nhận tăng cao như: vùng ven Thủ đô Hà Nội như Quốc Oai (tăng 20%), Ba Vì (45%), một số điểm thuộc các tỉnh như Hòa Bình (46%), Bắc Ninh (20%), Hưng Yên (26%) và mới đây là Thanh Hóa; Tại TP. Thủ Đức, huyện Cần Giờ của TP.HCM; Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Thành của tỉnh Đồng Nai…

Giá đất nền tăng nóng xảy ra ở nhiều địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, giao dịch chính thức được ghi nhận trên thực tế hầu như rất ít. Hình thức giao dịch tại các khu vực này chủ yếu là đặt cọc sau đó chuyển nhượng ngay khi giá tăng và xuất hiện nhà đầu tư khác có nhu cầu mua.

Tương tự từ các giao dịch đất nền tăng nóng, Bộ Xây dựng cũng cho biết, giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Nguyên nhân do khan hiếm nguồn cung và các dự án mới được mở bán.

Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020. Một số dự án có mức tăng giá cao hơn so với mức tăng bình quân như: tại Hà Nội là dự án Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%); Tại TP.HCM là dự án Feliz En Vista (tăng 4,6%), The Metropole Thủ Thiêm (tăng 5,2%), Đạt Gia Residence Thủ Đức (tăng gần 5%), West Gate Park (tăng 6,1%)…

Giá căn hộ chung cư tăng đều theo tháng, cá biệt có căn hộ giá gần 300 triệu đồng/m2.

Cũng theo theo Bộ Xây dựng, tại các đô thị lớn, các dự án căn hộ bình dân (nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ) với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 rất ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm. Các dự án trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng/m2 đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu đồng/m2.

Đối với căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu/m2 đến trên 40 triệu/m2), báo cáo cho biết, tại Hà Nội đa số dự án chung cư mới được đầu tư xây dựng thuộc phân khúc trung cấp và có giá bán dao động từ 30 - trên 40 triệu đồng, tập trung nhiều tại các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm…. Tại TP.HCM chung cư phân khúc trung cấp có giá cao hơn tại thị trường Hà Nội dao động từ khoảng 35 - 45 triệu đồng/m2.

Thị trường có nhiều dự án mới được đầu tư xây dựng với chất lượng cao, trang thiết bị hạng sang thiết lập mức giá rất cao tại Hà Nội, TP. HCM. Đáng chú ý, có những dự án tại vị trí "vàng" có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 thậm chí có dự án mức giá xấp xỉ 300 triệu đồng/m2.