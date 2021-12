Giá đất ngoại thành TP.HCM lại được 'tiếp lửa' bởi các thông tin này

Giá đất tại các huyện ngoại thành TP.HCM lại "nóng" lên bởi các thông tin quy hoạch... - Ảnh: Duy Quang

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI mở rộng, đã diễn ra vào ngày 1 và ngày 2/12. Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thời gian tới TP sẽ xây dựng, triển khai đề án chuyển một số huyện thành quận hoặc TP.

Cụ thể, đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố) được công bố cho thấy, giai đoạn 2021-2025 sẽ chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập TP thuộc TP.HCM). Giai đoạn 2025-2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ thành quận (hoặc thành lập TP thuộc TP.HCM).

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, những thông tin này sẽ tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng bất động sản tại các huyện vùng ven thời gian tới.

Dự báo nguồn cung và tiêu thụ các dự án BĐS trong thời gian tới - Nguồn: VnDirect

Những thông tin này cũng trùng với dự báo của Chứng khoán VNDirect trong bản báo cáo về thị trường bất động sản mới công bố.

Theo VNDirect, trong quý 3/2021, giá đất tại 19/23 quận, huyện của TP.HCM ghi nhận mức tăng 1,4% -28,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá đất khu Tây Bắc của TP tăng ấn tượng nhất, đặc biệt là Củ Chi (+15,6% so với quý 2/2021), Bình Chánh (+10,6% so với quý 2/2021) nhờ đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc cùng với quy hoạch lên quận tại các huyện này.

Giá bán căn hộ sơ cấp tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng ở mức 1%-7% svck tại tất cả các phân khúc trong 2022 - Nguồn: VNDirect

Giá đất sẽ tăng ấn tượng?

Ngoài ra, theo VNDirect, giá đất tại các vùng lân cận TP.HCM sẽ tiếp tục tăng ấn tượng trong 2022, nhờ việc mở rộng đường cao tốc đến khu vực phía Tây và ven biển với các dự án hạ tầng đang triển khai như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

"Đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn, song song với chuyển các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ sẽ tiếp túc thúc đẩy giá đất tại các khu vực này tăng nhanh trong thời gian tới. Thị trường nhà ở vùng ven TP như Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Thủ Đức sẽ thu hút đầu tư vào năm 2022, nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực này", chuyên gia của VNDirect, dự báo.

"Chúng tôi kỳ vọng nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM sẽ chạm đáy vào năm 2021 và phục hồi mạnh mẽ 60-70% vào năm 2022-23, được hỗ trợ bởi các quy định mới tháo gỡ các nút thắt pháp lý như Nghị định 148 và Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020." - chuyên gia VNDirect, dự báo.

Về xu hướng giá, VNDirect cho rằng, nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án gồm tiền đền bù và chi phí tài chính tăng cao trong bối cảnh dự án kéo dài trong các năm qua và chi phí nguyên vật liệu xây dựng đang tăng mạnh.

Vì vậy, nhiều khả năng các chủ đầu tư sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách bàn giao tốt hơn, hỗ trợ kéo dài tiến độ thanh toán để kích cầu thay vì giảm giá bán sơ cấp.

Các dự án tiêu biểu dự kiến mở bán năm 2022 - Nguồn: VNDirect

"Chúng tôi cho rằng giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1%-7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng mạnh nhất với khoảng 7%, do nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế.

Riêng phân khúc hạng sang sẽ tiếp tục sôi động trong 2022 với sự ra mắt của các dự án tọa lạc tại vị trí "vàng" tại quận 1, TP.HCM và TP Thủ Đức, sau khi một dự án căn hộ thương hiệu đã thiết lập mức giá mới 16.500-18.000 USD/m2 trong 2021", chuyên gia VNDirect, nêu.

Theo CBRE, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM năm 2022 sẽ phục hồi 69,5% so với cùng kỳ lên 22.000 căn và tăng 55,7% so với cùng kỳ, lên 34.000 căn vào năm 2023, trong đó phân khúc trung cấp tăng trở lại chiếm 30-50% tổng nguồn cung căn hộ...