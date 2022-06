Giá đất Thạch Thất có dấu hiệu "nóng" trở lại

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 65.000 học sinh, sinh viên; diện tích đất sử dụng đất khoảng 1.113,7ha, trong đó khu các dự án thành phần Đại học Quốc gia Hà Nội là 887,9ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1ha; khu tái định cư là 113,7ha.

Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu để đón khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tập trung từ tháng 9/2022.

Theo khảo sát mới đây nhất của PV, giá đất ven trụ sở mới của Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hoà Lạc, Thạch Thất lại "nổi sóng" sau khi đơn vị này chính thức có thông báo chuyển trụ sở từ Hà Nội về đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, Thạch Thất.

Dạo một vòng trên các trang web mua bán nhà đất, so sánh nhà đất… không khó để có những thông tin ban đầu về giá đất xung quanh trụ sở mới trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Theo đó, giá đất tại đây đang "nóng" lên, đơn cử như: Lô đất tái định cư Đại học Quốc Gia, diện tích 100m2, thổ cư 100%, lòng đường 8m, vỉa hè 4m, cách quốc lộ 21 và chợ Hòa Lạc 300m có giá chào bán 35 triệu đồng/m2.

Cũng lô đất 100m2, nhưng kém "hot" hơn về vị trí, mặt tiền 5m, đấu lưng đường đôi khu tái định cư Đại học Quốc Gia có giá chào bán 31.5 triệu đồng/m2.

Giá đất ven trụ sở mới của Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hoà Lạc, Thạch Thất lại "nổi sóng".

Theo đại diện Công ty CP đầu tư, phát triển bất động sản Đất Xanh Hoà Lạc (Green Land) cho biết, hiện giá đất xung quanh Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hoà Lạc, bán kính 2km tăng khá cao. Trước đây giá chỉ loanh quanh 20-23 triệu đồng/m2 thì nay đã lên 35-37 triệu đồng/m2. Những lô đất dưới 100m2 đã lên tới hơn 40 triệu đồng/m2.



Ông Hải lý giải, những lô nhỏ giá cao hơn bởi tính thanh khoản tốt hơn, dễ bán hơn. Nếu như lô 100m2 khoảng 3,5 đến 3,7 tỷ đồng thì lô nhỏ 70m2 chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng.

Ông Hải cũng cho rằng, tới đây, khi 6.000 sinh viên Đại học Quốc Gia về đây học tập, đất sẽ tăng thêm 1-2 giá nữa.

Nhìn nhận về thị trường bất động sản khu vực xung quanh trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, chuyên gia bất động sản Đinh Thế Hiển cho biết, việc giá đất tăng quanh khu vực này là điều bình thường và không có gì khó hiểu. Bởi khi trường đại học được hoạt động sẽ kéo theo một lượng người khá đông trở về đây làm việc và học tập…

Tuy nhiên, chuyên gia Đinh Thế Hiển cũng cho rằng, mặc dù quy hoạch trường Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng là quy hoạch nhà Nước nhưng so với quy hoạch về hệ thống phục vụ chung như Cảng, Giao thông trọng điểm thì quy hoạch này có độ rung sai cũng như độ thực thi yếu hơn, chính vì vậy nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng trước khi quyết định đầu tư.

"Mức giá hiện tại có thể có tính thanh khoản tốt, có người sẽ chấp nhận mua nhưng cơ hội giá tiếp tục tăng nữa là thấp" – chuyên gia Hiển nhận định.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Điệp, Uỷ viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, đây cũng là khu vực có nhiều quy hoạch phức tạp. So với mặt bằng chung, giá đất khá cao so với những địa phương xung quanh. Do đó, bài toán đặt ra hiện nay không phải là đầu tư lướt sóng mà là đầu tư giá trị dài hạn. Bởi theo ông Điệp, lượng sinh viên về đây khá đông nhưng ngược lại, để "kích hoạt" được các dịch vụ cũng phải từ 5-10 năm, không thể trong ngày một, ngày hai.

Chưa nói đến, chính bản thân các trường cũng đã có những quy hoạch mang tính tổ hợp, khép kín, đầy đủ ký túc xá, nhà ăn. Và nguồn đất trống còn nhiều, chắc chắn khi dịch vụ phát triển sẽ có sự cạnh tranh giữa những nhà làm dịch vụ, sinh viên hạn chế nên doanh thu không thể như những khu vực nội thành mà nhiều người mường tượng. Do đó, ông Điệp khuyên, nhà đầu tư nên xác định rõ định hướng đầu tư và kế hoạch sử dụng đất để tránh những rủi ro.

Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cùng nhận định, việc xây dựng mới, mở rộng hạ tầng giao thông, xã hội sẽ đem lại giá trị lớn cho bất động sản lân cận, tuy nhiên hoạt động đầu tư này chỉ phù hợp với người có nguồn tiền nhàn rỗi và đầu tư dài hạn. Thực tế, đã có nhiều bài học nhãn tiền về việc vội vàng đầu tư theo phong trào hoặc "ôm" đất quá lâu mà dòng tiền nhàn rỗi không đủ lớn hoặc mua cao hơn...