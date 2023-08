Giá dịch vụ y tế theo yêu cầu cao nhất hiện nay điều trị bệnh gì?

Thông tư 13/2023/TT- BYT Quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ hôm nay 15/8.

Theo thông tư này, có 1.937 loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu được quy định mức giá tối đa và tối thiểu.

Giá dịch vụ y tế theo yêu cầu cao nhất là 134 triệu đồng

Theo khung giá này, phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý lồng ngực có giá tối đa cao nhất, hơn 134 triệu đồng, tối thiểu 91 triệu đồng. Phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng, giá cao nhất hơn 124 triệu đồng, thấp nhất là hơn 96,6 triệu đồng.

Nhóm dịch vụ y tế có nhiều dịch vụ giá cao nhất vẫn là lĩnh vực phẫu thuật, trong đó đứng "đầu bảng" là phẫu thuật lồng ngực - mạch máu.

Nhiều dịch vụ y tế theo yêu cầu có giá 30-40 triệu đồng (Hướng dẫn người dân đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh BVCC)

Cụ thể, phẫu thuật các động mạch lớn (động mạch ngực hoặc cảnh, hoặc thận, hoặc bụng) giá tối đa là 37 triệu đồng và cũng chưa bao gồm các vật tư y tế dùng cho bệnh nhân như bộ tim phổi nhân tạo…

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch giá tối đa hơn 40 triệu đồng, chưa bao gồm 1 số vật tư như mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo…; Phẫu thuật tim các loại giá tối đa hơn 41 triệu, chưa bao gồm 1 số vật tư dùng cho bệnh nhân.

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành giá tối đa là hơn 59 triệu đồng chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng và dây chuyền, dụng cụ cố định mạch vành.

Một số dịch vụ y tế giá cao khác như chụp PET/CT chưa có thuốc cản quang giá tối đa là gần 28 triệu đồng; Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị chưa có thuốc cản quang giá tối đa là gần 29 triệu đồng.

Các dịch vụ y tế được dùng rộng rãi khác như chụp X.quang các vị trí dao động từ gần 40.000 đến gần 100.000 đồng. Chụp CT 32 dãy có thuốc cản quang không vượt quá 1.584.000 đồng/lượt; chụp CT Scanner từ 262 dãy trở lên có thuốc cản quang không vượt quá 5.250.000 đồng/lượt; chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang không vượt quá 3.701.000 đồng/lượt;...

Các dịch vụ siêu âm dao động từ 150.000 đến hơn 500.000 đồng. Riêng siêu âm tim gắng sức giá tối đa là hơn 1,3 triệu đồng; Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản là hơn 1,6 triệu đồng; Siêu âm trong lòng mạch là gần 2 triệu đồng.

So với mức giá tối thiểu của các dịch vụ kỹ thuật trong danh mục khám chữa bệnh theo yêu cầu theo Thông tư 13/2023 tương đương hoặc nhỉnh hơn vài trăm nghìn so với với khung giá được quy định theo Thông tư 13 (sửa đổi Thông tư 39/2018) và 14 (sửa đổi Thông tư 37/2018) do Bộ Y tế ban hành năm 2019.



Giá dịch vụ y tế khám bệnh theo yêu tối đa 500.000 đồng/lượt

Khung giá dịch vụ ban hành tại Thông tư này bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu, theo đó mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Phẫu thuật nội soi robot là dịch vụ y tế theo yêu cầu có giá cao nhất hiện nay (Phẫu thuật nội soi bằng robot tại Bệnh viện K Trung ương. Ảnh BVCC)

Cụ thể, theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng/lượt và tối đa 500.000 đồng/ lượt. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh khác giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng/lượt.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khoẻ: đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.

Quy định này chấm dứt tình trạng mức giá khám theo yêu cầu chênh lệch quá cao giữa các bệnh viện, có nơi thu 150.000 đồng/lượt nhưng có nơi lại thu 600.000-700.000 đồng/lượt khám giáo sư, bác sĩ theo yêu cầu.

Khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế như sau:

Ngày giường điều trị nội trú Giá tối thiểu (đồng) Giá tối đa (đồng) Loại 1 giường/phòng 180.000 4.000.000 Loại 2 giường/phòng 150.000 3.000.000 Loại 3 giường/phòng 150.000 2.400.000 Loại 4 giường/phòng 150.000 1 triệu