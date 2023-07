Tối 30/6, xác nhận với phóng viên Dân Việt, anh Nguyễn Văn Xa (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, chiều 30/6, gia đình 3 cựu cán bộ công an đã đến xin lỗi và mong được bồi thường thiệt hại.

Anh Xa bảo, gia đình của 3 cựu cán bộ có mặt đủ cả và mong muốn giải quyết tình cảm.

Anh Nguyễn Văn Xa - người có dê bị 3 cựu công an "bắn nhầm" trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 28/6.

"Bản thân tôi từ đầu cũng không muốn sự việc đi quá xa như vậy. Đến nay chỉ muốn khép lại nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù", anh Xa nói.

Trước đó, chiều 27/6, đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa, Công an xã An Phú và đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà gia đình anh Xa để xin lỗi.

Tại nhà anh Xa, đoàn công tác gửi lời xin lỗi chân thành tới chủ nhà có 2 con dê bị bắn chết.

Anh Xa cho biết, trong vụ việc đáng tiếc này anh và người dân An Phú thấy cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng và tạo niềm tin rất lớn.

"Hôm đoàn công tác cũng xuống nhà và xin lỗi. Thật sự chúng tôi cảm thấy yên lòng".

Trước đó, ngày 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

Những trường hợp này gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản", tạm giữ hình sự 3 cán bộ kể trên để xử lý theo quy định.

Theo điều tra, ngày 26/6, 3 cán bộ kể trên đi ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về.