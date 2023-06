Đã 4 ngày sau khi xảy ra sự việc 3 cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) bắn chết dê của người dân, câu chuyện này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Người dân An Phú vẫn nhớ như in câu chuyện phát hiện dê bị bắn hạ rồi bỏ lên xe.

Chiếc xe đỏ người dân phát hiện tại Ái Nàng.

Chứng kiến dê bị bắn

Anh Nguyễn Văn Xa (43 tuổi) - người có 2 con dê bị mất trộm vẫn nhớ sự việc trưa ngày 26/6 và kể lại cho phóng viên Dân Việt.

Trưa hôm đó, khi anh Xa đang chăn dê tại khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) thì phát hiện chiếc xe ô tô màu đỏ chạy tới, dừng cách ngọn núi nơi anh đứng khoảng 100m.

Ban đầu chiếc xe đi từ từ, rồi dừng lại trước khu vực đàn dê đang ăn. Thấy xe ô tô khả nghi, anh theo dõi.

Khu vực núi Mào Gà (thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức). Ảnh Tân Hiền

Chỉ ít phút, anh Xa thấy có 2 người đi ra và phát hiện 3 con dê lăn từ trên mỏm đá xuống chân núi. 1 con bị thương, còn sống, 2 con bị bắn chết.

Sau đó 10 phút, 2 người đàn ông đã mang dê bỏ vào cốp xe rồi quay đầu chạy về phía cầu Ái Nàng.

"Tôi sững người khi thấy dê lăn từ núi cao xuống. Họ thao tác nhanh lắm, ít phút đã thấy dê nằm gọn trong xe", anh Xa nói.

Anh Xa gọi điện về cho vợ và liên hệ thêm một vài người dân tiến hành chặn xe ô tô lại.

Nguyễn Văn Xa chỉ cho phóng viên Dân Việt khu vực dê bị bắn.

Sau khi mở cốp xe ô tô kiểm tra, người dân phát hiện có 2 con dê đã chết được giấu trong bao tải. Trước tang chứng vật chứng rõ ràng, ban đầu 3 người này nói “bắn nhầm vì tưởng là dê núi”. Người dân đã báo ngay công an huyện xuống xử lý.

Theo xác minh, 3 người này là cán bộ công an địa phương. Đó là cựu Đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu Thượng úy Bùi Đình Việt và cựu Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Cả 3 đều là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Chiều 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cựu cán bộ nói trên.



Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản", tạm giữ hình sự 3 cán bộ Nhân, Việt, Tùng để xử lý theo quy định.

"Bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng khi cơ quan công an xử lý nhanh chóng và quyết liệt. Chiều 27/6, đoàn công tác cũng xuống nhà tôi và xin lỗi. Thật sự chúng tôi cảm thấy yên lòng", anh Xa chia sẻ.

Hình ảnh 3 cựu cán bộ công an bị bắt quả tang.

Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân

Được biết, kinh tế gia đình anh Xa thuộc diện khó khăn. Anh bắt đầu nuôi dê từ năm 2007, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Cả nhà 5 người, 2 vợ chồng và 3 đứa con chỉ trông chờ vào đàn dê. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị mất trộm nên anh Xa luôn luôn phải trông coi, không dám rời đàn dê nửa bước.

“Cách đây 2 năm, tôi cũng tận mắt chứng kiến bọn trộm đi xe vào sát chân núi để bắn dê nhưng khi chạy ra đến nơi thì không kịp”, anh Xa chia sẻ.

Tại thôn Ái Nàng hiện đang có khoảng 20 hộ dân chăn thả dê trong các thung lũng hoặc sườn núi.

Tổng số dê năm nay của anh Xa nuôi là 49 con, hiện còn 46 con. "Năm nào nhà tôi cũng bị mất nên bức xúc lắm. Có năm mất tới 15 con", anh Xa tâm sự.

Sinh sống gần trang trại của anh Nguyễn Văn Xa, anh B.V.T (39 tuổi) ở thôn Ái Nàng, xã An Phú cho biết, tình hình mất trộm tài sản ở khu vực thường xảy ra. Do địa hình núi non hiểm trở, lại cách khu vực giáp ranh với tỉnh Hòa Bình chưa đầy 1 km nên an ninh bất ổn. Hầu như năm nào các hộ chăn thả dê ở đây cũng chịu cảnh mất trộm chứ không riêng trường hợp nhà anh Xa.

“Tôi mong các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Sau sự việc này, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn chắc chắn sẽ được đảm bảo hơn”, anh T cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Đức (trưởng thôn Ái Nàng) kể, việc mất dê đã xảy ra nhiều năm nay, nhưng dân lại không bắt được ai trộm.

"Có lần chúng tôi phát hiện, các đối tượng bỏ chạy còn dùng dao, súng đe doạ", ông Đức chia sẻ.

Theo lời vị trưởng thôn, sau khi huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vào cuộc nhanh chóng, người dân cũng yên tâm hơn nhiều để ổn định cuộc sống.

"Hôm nọ tôi được chứng kiến đoàn công tác vào nhà anh Xa, mới thấy sự quyết liệt, làm việc nghiêm túc của lực lượng chức năng. Tôi tin sau sự việc này người dân sẽ nâng cao ý hơn trong việc giữ gìn tài sản, cơ quan địa phương cũng sẽ thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho cuộc sống trong khu dân cư".