Giá gia cầm hôm nay 15/11: Gà, vịt thịt liên tục mất giá, nhiều chủ trại bỏ cuộc, không tái đàn vụ Tết

Theo dõi giá gia cầm hôm nay chúng tôi thấy giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các tỉnh phía Nam vẫn đang chững ở mức thấp.

Giá gia cầm hôm nay: Giá bấp bênh do cung vượt quá cầu

Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, hàng loạt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Nai - "thủ phủ" chăn nuôi của cả nước đã bỏ nghề nuôi heo, chuyển hướng sang các mô hình chăn nuôi khác, trong đó chủ yếu là nuôi vịt và gà ta thả vườn. Do vậy, mặt hàng vịt thịt, gà ta thả vườn liên tục rơi vào cảnh rớt giá do nguồn cung lớn hơn cầu.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng hơn một tháng nay, vịt thịt, gà ta thả vườn tại các huyện ở Đồng Nai liên tục rơi vào "khủng hoảng giá", khi giá bán sản phẩm tại trại thấp hơn cả chục ngàn đồng/kg so với giá thành sản xuất.

Nhiều người chăn nuôi thua lỗ nặng nề nên không dám tái đàn vụ Tết Nguyên đán 2021, dù đây là cơ hội tốt nhất trong năm về thị trường của mặt hàng này.

Giá vịt thịt, gà ta thả vườn tại các vùng của Đồng Nai và các tỉnh phía Nam vẫn đang chững ở mức thấp, chưa được 30.000 đồng/kg. Đơn cử như giá vịt thịt hôm nay bán ra tại trại chỉ dao động từ 23.000 đồng đến 27.000 đồng/kg.

"Nhiều năm nuôi gà thả vườn và vịt, nhưng chưa năm nào tôi thấy giá cả các mặt hàng này lại xuống thấp như năm nay. Riêng gia đình tôi, từ đầu năm đến giờ đã phải chịu thua lỗ hàng trăm triệu đồng, giờ chúng tôi không muốn tái đàn nữa mà muốn tìm việc khác để làm cũng khó khăn", ông Phạm Văn Mớn ở Cẩm Mỹ (Đồng Nai) chia sẻ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai, hiện tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đạt gần 29 triệu con, tăng gần 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng đàn gà đạt gần 26,9 triệu con, tăng gần 4,9% so với cùng kỳ. Đàn vịt đạt trên 2 triệu con, tăng hàng trăm ngàn con so với cùng kỳ.

Ông Lê Văn Quyết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho rằng: “Hiện nhiều trại cung cấp giống gà, vịt phải đốt bỏ con giống vì bán giống giá rẻ cũng không có người nuôi. Nguyên nhân vì giá vịt thịt, gà ta thả vườn rớt giá mạnh”.

Theo ông Quyết, không như gà công nghiệp, đa số các trại nuôi đều tham gia chuỗi liên kết, đầu ra có doanh nghiệp bao tiêu với giá ổn định, nuôi vịt thịt và gà ta thả vườn hiện vẫn chạy theo phong trào, đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Khi người nuôi tăng đàn quá nhanh trong khi thị trường tiêu thụ lại chậm hơn nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những mặt hàng này lâm vào khủng hoảng thừa.

Giá gà thịt công nghiệp hôm nay: Chững giá

Giá gà thịt công nghiệp hôm nay bán ra tại các công ty dao động từ 22.000 đồng đến 24.000 đồng/kg. Trong đó, các trại công ty bán gà loại 1 được giá 24.000 đồng/kg.

Các trại tư nhân chỉ bán được gà thịt lông trắng với giá từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng/kg.



Giá gà thịt công nghiệp hôm nay bán ra tại các trại vẫn đang chững ở mức thấp.

Giá gà thả vườn bán cho khách tiêu dùng với giá từ 90.000 đồng đến trên 120.000 đồng/kg, loại làm sạch đóng túi hút chân không bán ở các cửa hàng thực phẩm sạch đạt từ 18.000 đồng đến 230.000 đồng/kg.

Giá gà thải loại (hàng mía, Ai Cập) bán ở trại chỉ được giá trên dưới 40.000 đồng/kg.

Giá vịt giống dòng Grimaud bán ra tại các công ty từ 12.000 đồng đến 13.000 đồng/con, tùy loại; giá vịt bơ giống bán từ 11.000 đồng đến 12.500 đồng/con, các lò nhỏ lẻ bán vịt giống với giá từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng/con.

Giá gà giống bán cho người nuôi đạt từ từ 7.000 đồng đến 12.000 đồng/con, tùy giống...