Giá gia cầm hôm nay 23/6: Giá vịt gà mỗi vùng một kiểu, lái buôn "kêu trời"

Chiều tối nay 23/6 nhiều vùng có mưa rào lớn

Theo dự báo, chiều tối và đêm nay 23/6, Hà Nội đón đợt mưa rào lớn sau những nắng nóng gay gắt thiêu đốt thành phố với nền nhiệt lên tới xấp xỉ 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi 40 độ C do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh. Riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đến tối và đêm nay, ở Hà Nội và hầu khắp các vùng trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến cụ thể thời tiết các khu vực ngày 23/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ở Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi; các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C; cao nhất ở Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C; các khu vực khác 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Vào mùa nắng, khi nhiệt độ khoảng 38-40 độ là điều kiện bất lợi cho những hộ chăn nuôi, đặc biệt là hộ nuôi gà. Do đó, các hộ chăn nuôi cần chủ động một số giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nóng cho vật nuôi như tối ưu hệ thống cung cấp nước; kích thích gà uống nước; thay đổi giờ cho ăn; tăng cường một số loại vitamin, điện giải; giảm mật độ nuôi.



Cụ thể, đối với gà thịt nên nuôi 9-10 con/m2 và gà giống là 4-5 con/m2. Nếu quá nóng có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng.