Giá heo hơi hôm nay 8/1: Thị trường miền Bắc "nhảy múa", lợn xấu giá 80.000 đồng/kg thương lái cũng bắt

Giá heo hơi hôm nay 8/1: Thị trường miền Bắc "nhảy múa", giá tăng nhanh

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 8/1 tại khu vực Hà Nội đã tăng lên 82.000-83.000 đồng/kg đối với lợn siêu. So với cuối tuần trước, mức giá này đã tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg (thời điểm ngày 31/12 giá lợn hơi dao động từ 75.000-77.000 đồng/kg). Ngay cả những con lợn xấu mã hơn, giá 82.000 đồng/kg hơi, thương lái cũng xuống tiền bắt tại chuồng.

Giá heo hơi hôm nay 8/1 tại khu vực Hà Nội đã tăng lên 82.000-83.000 đồng/kg. Ảnh: T.L

Chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Facebook, anh Trần Hiếu ở Hoà Bình vui vẻ cho biết, thương lái đã trả giá heo hơi 81.000 đồng/kg, thậm chí còn đặt cọc trước tiền cho "chắc ăn".

Tương tự, tại Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, giá lợn hơi cũng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua, thương lái thu mua quanh ngưỡng 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Anh T.T.T, một chủ trang trại nuôi 160 con lợn nái ở Thanh Oai (Hà Nội) cho biết: Tôi nghe nói vài ngày qua tiểu thương bắt đầu xuất bán lợn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Thông tin này không biết thực hư thế nào, nhưng những con lợn mỡ nặng trên 130kg - loại lợn thường được thị trường Trung Quốc ưa chuộng - thương lái cũng bắt hết.

Với giá heo hơi đang ở mức cao như hiện nay, trại nào có heo bán đều thu lãi đậm nên bà con rất phấn khởi, tích cực đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ đàn heo để tiếp tục có hàng bán dịp Tết Nguyên đán.

Giá heo hơi miền Nam: Đang trên đà tăng

Có mức giá bình quân thấp hơn giá heo hơi tại miền Bắc, nhưng giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Nam cũng đang trên đà tăng. Cao nhất toàn vùng là Đồng Nai, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg lên 79.000 - 80.000 đồng/kg.

Vận chuyển heo mảnh đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM). Ảnh: N.V

Theo một số người chăn nuôi tại Đồng Nai, gần 1 tháng trở lại đây, giá heo hơi liên tục giữ đà tăng, riêng Công ty CP Chăn nuôi C.P - đơn vị sở hữu tổng đàn heo lớn nhất cả nước - mỗi lần điều chỉnh tăng lên từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi bán tại các trại đang dao động từ 76.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ địa bàn, tăng 6.000 - 8.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tại Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh, TP.Cần Thơ, giá heo hơi cũng tăng thêm 2.000 đồng/kg, dao động từ 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên cũng tăng mức tương đương, giá dao động từ 75.000 - 79.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá heo hơi giữ đà tăng, theo phân tích của một số chuyên gia, chủ yếu là do nguồn cung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vì tình hình tái đàn heo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi; tại các tỉnh miền Bắc thì đang trải qua đợt rét đậm, rét hại, trong khi nhiều nơi ở miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong tháng 9-10, việc khôi phục đàn heo của bà con phải tới quý I năm 2021 mới có kết quả.

Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo vào những tháng cận Tết Nguyên đán thường có chiều hướng gia tăng.

Hiện tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 1,89 triệu con, vẫn thấp hơn hàng trăm ngàn con so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi.

Trong khi theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), đến hết năm 2020, tổng đàn heo nái của cả nước đạt 3 triệu con, heo thịt đạt hơn 26 triệu con, bằng 85% đàn heo của cả nước trước thời điểm dịch tả heo châu Phi diễn ra.