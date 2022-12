Giá iPhone 14 giảm sâu tới gần 10 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Dân việt, giữa tháng 12, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam đã mạnh tay điều chỉnh giảm giá các dòng iPhone 14 và iPhone 14 Plus có dung lượng lớn. Những mẫu điện thoại này có doanh số tương đối khiêm tốn nên được giảm giá để kích cầu và đẩy hàng tồn kho.

Theo đó, iPhone 14 bản 128 GB đang được các đại lý chào bán với giá 20,99 triệu đồng (giảm 4 triệu so với thời điểm ra mắt. Trong khi đó, iPhone 14 phiên bản 256 GB và 512 GB đang đồng loạt giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống mức giá lần lượt là 22 triệu đồng và 28 triệu đồng.

iPhone 14 và 14 Plus liên tục giảm giá sâu. Ảnh: Apple

Giá iPhone 14 Plus bản 128GB hiện chỉ còn 23,59 triệu đồng, bản 256GB đang được bán ở mức 25,99 triệu đồng. Còn mẫu iPhone 14 Plus phiên bản 512 GB có mức giá 28,5 triệu đồng, giảm 8,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bên cạnh đó, cả 3 phiên bản iPhone 14 Pro cũng ghi nhận mức giảm sâu. Cụ thể, giá iPhone 14 Pro bản 128 GB có giá 29,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu so với giá niêm yết), bản 256GB giá 31,99 triệu đồng (giảm 3 triệu), bản 512GB là 35,99 triệu đồng (giảm 5 triệu). Còn iPhone 14 Pro phiên bản 1 TB cũng đang giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 40 triệu đồng.

Về thiết kế và hiệu năng, iPhone 14 và 14 Plus hầu như không có nhiều sự khác biệt với thế hệ cũ, bởi vậy không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Không những thế khi chọn mua iPhone, người dùng tại Việt Nam chủ yếu lựa chọn các phiên bản có dung lượng bộ nhớ 128 GB hoặc 256 GB, phù hợp với hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông.

Bởi vậy, mẫu iPhone 14 và 14 Plus dung lượng cao không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ đạt khoảng 10 - 15% doanh số của dòng sản phẩm iPhone 14. Vào đầu tháng 12, Apple đã chuyển đợt hàng tiếp theo về Việt Nam cho những khách hàng đặt trước, giải quyết tình trạng khan hàng, thiếu hụt nguồn cung, đồng thời đẩy giá sản phẩm xuống giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.