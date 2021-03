Giá iPhone 7 Plus "chạm đáy", có còn đáng mua trong năm 2021?

iPhone 7 Plus vẫn đáng "đồng tiền bát gạo"

iPhone 7 Plus được CEO Apple Tim Cook giới thiệu vào ngày 7 tháng 9 năm 2016 tại Bill Graham Civic Auditorium ở San Francisco, là sản phẩm kế tiếp của thế hệ iPhone 6S và iPhone 6S Plus.

iPhone 7 Plus sở hữu kích thước tương xứng với các smartphone khác trên thị trường và được gia công bằng chất liệu kim loại sang trọng. Mặt lưng của iPhone 7 Plus được làm nhám giúp hạn chế bám vân tay so với thiết bị có mặt lưng bóng bẩy, bù lại thì logo quả táo cắn dở lại bóng loáng và đầy cuốn hút.

iPhone 7 Plus sở hữu màn hình 5.5 inch với hai viền cạnh trên và dưới dày. Độ phân giải màn hình iPhone 7 Plus là Full HD và chiếc máy được tích hợp tấm nền IPS LCD cho độ sáng cao. Cùng với đó, iPhone 7 Plus có cả cảm biến vân tay được tích hợp trên nút Home từng trở thành điểm nhận diện dòng iPhone của Apple.





Còn về cấu hình thì iPhone 7 Plus sở hữu bộ vi xử lý Apple A10 Fusion 4 (nhân 64-bit), với chip đồ họa 6 nhân. Kết hợp cùng RAM 3 GB, iPhone 7 Plus cho phép bạn mở thêm nhiều tác vụ cùng một lúc mà không phải load lại từ đầu.

iPhone 7 Plus sở hữu cụm camera kép 'xịn', với cảm biến chính có độ phân giải là 12 MP và cảm biến phụ cũng có độ phân giải là 12 MP. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai camera này đã góp phần giúp cho hình ảnh đẹp hơn, tinh tế hơn và gây ấn tượng hơn. Camera trước của iPhone 7 Plus có độ phân giải nâng lên 7 MP cho chi tiết tốt hơn nhưng góc chụp vẫn rất hẹp.

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Cụ thể, bạn có thể nghe nhạc liên tục 15 giờ, đàm thoại tới 20 giờ và thời gian chờ của máy tầm 10 ngày.

Giá iPhone 7 Plus 'chạm đáy'

Sau khi iPhone 12 series ra mắt tại Việt Nam, nhiều cửa hàng bán lẻ đã nhanh chóng giảm giá các mẫu iPhone cũ như iPhone 7 Plus, iPhone 8... để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.



Theo đó, cách đây khoảng 1 tháng, giá bán iPhone 7 và iPhone 7 Plus ở mức khoảng 4,2 triệu và 7,1 triệu. Nhưng tại thời điểm này, bộ đôi chỉ còn 3,8 triệu và 6,1 triệu đồng cho tất cả các màu sắc.

Trong giai đoạn giữa năm 2020 đến nay, giá iPhone 7 Plus liên tục giảm giá, mỗi lần chỉ vài trăm ngàn đồng. Tại thời điểm hiện nay, một số đại lý bán lẻ đánh giá đây có thể là đợt giảm giảm cuối cùng khi sản phẩm đã gần hết vòng đời.

Thực tế cho thấy lượng người tìm mua iPhone 7 Plus được đánh giá là "outdate" này vẫn còn rất cao. Nhờ cấu hình tốt, thiết kế đẹp cùng mức giá ngày càng hợp túi tiền những người có thu nhập không cao. Vậy nên iPhone 7 Plus vẫn được ưa chuộng dù dù biết các sản phẩm này có nguy cơ đã bị thay thế, đánh tráo linh kiện gốc.