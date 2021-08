Gia Lai: Ăn nhậu, đánh nhau trong khu cách ly, 8 thanh niên bị phạt hơn 15 triệu đồng

Ngày 12/8, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng.

Trước đó, tối ngày 6/8 công dân N.A.T (SN 1994, trú tại tổ 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) cách ly tại phòng B306 khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 Trường THCS DTNT huyện Phú Thiện có đặt mua bên ngoài gà luộc, vịt quay và 1 lít rượu bỏ trong 2 chai nước suối mang vào phòng B306, tập trung ăn nhậu. Lúc này, phòng B306 có 7 công dân đang cách ly, tham gia ăn, uống rượu.

Bên trong khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 Trường THCS DTNT huyện Phú Thiện. (Ảnh T.H)

Sau đó N.A.T gọi thêm N.H.V (SN 2004, trú tại tổ 7, thị trấn Phú Thiện) đang cách ly tại phòng B202 lên ăn nhậu cùng.

Thấy vậy, công dân N.Q.H đang cách ly tại phòng B202 sợ lây lan dịch bệnh nên đã gọi điện cho N.H.V về phòng. Lúc này, H. đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhóm công dân đang uống rượu tại phòng B306.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng bảo vệ khu cách ly đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc đồng thời báo cho lực lượng Công an huyện đến làm việc với các đối tượng có liên quan.

8 trường hợp bị xử phạt gần 16 triệu đồng vì ăn nhậu trong khu cách ly tại Trường THCS DTNT huyện Phú Thiện. (Ảnh T.H)

Qua điều tra, các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi uống rượu, đánh nhau, gây mất ANTT khu cách ly và không chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định.

Hiện, Công an huyện Phú Thiện đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp trên với số tiền 15.750.000 đồng vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.