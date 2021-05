Gia Lai: Hàng chục con bò đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết vì ăn nhiều túi ni lông, nông dân thất thần

Cụ thể, bò chết bất thường ở làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng) và làng Đăk Bơt (xã Đăk Trôi) huyện Mang Yang. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 56 con bò tại 2 xã trên đang khỏe mạnh bỗng lăn ra chết khi đang chăn thả. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng, hoang mang vì kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào đàn bò.

Hàng chục con bò đang khỏe mạnh tại huyện Mang Yang bỗng lăn đùng ra chết

"Thường ngày, gia đình tôi đưa bò đi thả rông để ăn cỏ đến tối thì lùa bò về cho ăn thêm rơm khô. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao bò chết. Gần 20 năm nuôi bò, đây là lần đầu tiên đàn bò nhà tôi bị chết nhiều như vậy. Đàn bò này nếu không chết dự sẽ bán được hơn 100 triệu đồng. Nay bò chết rồi, gia đình tôi bán vớt vát lắm mỗi con chỉ từ 2-3 triệu đồng", ông Ngap buồn rầu nói.

Ông Ngap (làng Đăk Ó, xã Kon Chiêng) vẫn chưa hết bàng hoàng vì gia đình có 14 con bò để phát triển kinh tế thì chỉ sau mấy ngày đã chết mất 10 con.

Tương tự, ông Pôt (làng Đăk Bơt, xã Đăk Trôi) bộc bạch: "Mới sáng sớm, gia đình đã thấy 4 con bò nằm bất động trong chuồng. Tối hôm trước bò vẫn còn rất khỏe mạnh. Gia đình tôi chẳng có gì quý giá ngoài 4 con bò này, giờ chết hết rồi chẳng biết lấy gì mà sống. Hầu hết, những con bò chết đều có dấu hiệu giống nhau là chướng bụng, có dịch chảy ra ở miệng và sùi bọt mép".

Tương tự, con bò của gia đình chị Plich (làng Đăk Bơt) cũng bỗng nhiên bụng phình to, sùi bọt mép rồi chết.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng ông Võ Đình Huy thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin bò của người dân chết bất thường, lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, đồng thời lập biên bản sự việc và báo cáo lên UBND huyện. Theo thống kê, trong tháng 4 tại làng Đăk Ó đã có 34 con bò bị chết.

"Trong những ngày tới, nếu người dân trong làng tiếp tục phát hiện bò chết bất thường thì phải báo cáo cho UBND xã để kiểm tra, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân. Người dân nên nhốt bò lại không thả rông, tìm nguồn thức ăn và cho bò uống nước đầy đủ", ông Huy cho biết thêm.

Sau khi mổ khám những con bò mới chết thì phát hiện trong bụng có nhiều bao ni lông. Do đó, nguyên nhân bò chết là do ăn nhiều bao nilong, không tiêu hóa được, tắc nghẽn dạ dày

Bà Trương Thị Đào-Chủ tịch UBND xã Đăk Trôi cho hay, việc bò chết bất thường diễn ra tại 2 làng Đăk Bơt và Tơ Bla. Hiện đã có tổng cộng 22 con bò của 18 hộ dân bị chết. Trong đó tập trung nhiều nhất ở tại làng Đăk Bơt (19 con). Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất thường như vậy. Sau khi nắm thông tin bò người dân bị chết, UBND xã đã cho cán bộ thú y xuống các làng có bò chết để kiểm tra.

"Sau khi mổ khám những con bò mới chết thì phát hiện trong bụng có nhiều bao ni lông. Các hộ khác cũng báo lại những con bò khác khi mổ ra trong bụng cũng có nhiều bao ni lông. Do đó, chính quyền xã Đak Trôi nhận định nguyên nhân bò chết là do ăn nhiều bao nilong, không tiêu hóa được, tắc nghẽn dạ cỏ dẫn đến chết. Hiện nay do tình hình khô hạn nên lượng thức ăn khan hiếm. Sau sự việc trên, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăn nuôi bò không nên thả rông và trồng chuối làm thức ăn cho bò", bà Đào lý giải.

"Nếu con bò này còn sống thì tôi bán được hơn 8 triệu đồng nhưng chết rồi chỉ bán được hơn 2 triệu đồng. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân để bà con trong làng mình yên tâm”-chị Plich mong mỏi.

Theo ông Dương Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai) cho biết: "Sau khi tiến hành kiểm tra và mổ khám bò tại các địa phương trên phát hiện trong dạ dày của bò có rất nhiều túi ni lông nên dẫn đến bị nghẽn dạ dày, đứng hơi dẫn đến chết. Vì dạ dày của bò có 4 túi, khi bò ăn phải bao bì ni lông vào không thể tiêu hóa được, không chuyển qua được các túi khác để đào thải ra ngoài nên nghẽn dạ dẫn đến chết".