Gia Lai: La liệt đặc sản ngon, lạ mắt ở phiên chợ nông sản an toàn lớn nhất năm 2020

Hàng trăm sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP tại chợ nông sản

Sáng ngày 3/12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chợ nông sản an toàn lớn nhất năm 2020 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với 40 gian hàng của Hội nông dân cấp huyện.

Cắt băng khai mạc phiên chợ nông sản an toàn lần thứ nhất năm 2020

Đa dạng các sản phẩm của hội viên nông dân làm ra tại phiên chợ nông sản an toàn

Theo đó, phiên chợ nông sản an toàn lần này diễn ra trong 2 ngày 3-4/12 với 40 gian hàng của 17 đơn vị Hội nông dân cấp huyện với các sản phẩm sạch, an toàn do hội viên nông dân làm ra. Trong đó, có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VIETGAP, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP.

Sản phẩm cà phê bột của cơ sở cà phê Thảo Hiên (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã đạt OCOP 3 sao

Hội viên nông dân Nguyễn Thị Liên (trú tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai) rất phấn khởi khi sản phẩm đông trùng hạ thảo Trung Phúc của gia đình được trưng bày, triễn lãm tại phiên chợ nông sản an toàn.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo Trung Phúc của nông dân chân đất Nguyễn Thị Liên đã đạt OCOP 3 sao năm 2019

"Đây là cơ hội để một nông dân như mình giới thiệu sản phẩm đông trùng hạ thảo đến với người tiêu dùng. Vừa qua sản phẩm của mình cũng may mắn được trưng bày tại Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya.

Thông qua những phiên chợ, tuần lễ như thế này, sản phẩm của mình được rất nhiều người đón nhận. Cuối năm 2019, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh Gia Lai đã đánh giá sản phẩm đông trùng hạ thảo của cơ sở Trung Phúc đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đồng thời, mình cũng đã đăng ký, chờ cấp nhãn hiệu đông trùng hạ thảo mang tên Trung Phúc…", chị Liên phấn khởi nói.



Bên cạnh những sản phẩm khô, người tiêu dùng rất quan tâm đến những sản phẩm tươi của Hội nông dân huyện Kbang

Tham gia trưng bày sản phẩm tại phiên chợ nông sản an toàn lớn nhất năm 2020, đại diện cơ sở bò một nắng Tý Vân (sản phẩm bò một nắng Tý Vân đã đạt OCOP 3 sao năm 2019) cho biết: "Phiên chợ nông sản lần này đã giúp cơ sở chúng tôi giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm bò một nắng đến với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng thông qua phiên chợ. Những nhận xét, đánh giá của cơ quan chính quyền, của chính những nông dân…".

"Thị trường tiêu thụ bò một nắng năm 2020 cũng gặp khá nhiều khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, cơ sở chúng tôi đã có thêm sản phẩm heo một nắng ba chỉ Tý Vân là sản phẩm OCOP 3 sao (đang chờ được cấp giấy chứng nhận)" - đại diện cơ sở này cho biết.

Cơ hội cho người nông dân, doanh nghiệp, HTX…

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc phiên chợ, ông Nguyễn Minh Trưởng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết, phiên chợ được tổ chức nhằm kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và các loại sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, phiên chợ nông sản an toàn còn góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, người tiêu dùng sản xuất, lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Phiên chợ được tổ chức còn là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị quảng bá sản phẩm, trao đổi thông tin, tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh kinh doanh theo hướng bền vững.

Ông Đoàn Ngọc Có - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai đến thăm các gian hàng của nông dân

Phiên chợ nông sản an toàn lớn nhất năm 2020 có ý nghĩa khá quan trọng với người dân Gia Lai. Đây là cơ hội giúp người dân có thể trải nghiệm chất lượng sản phẩm. Đồng thời, giúp các đơn vị sản xuất có thêm cơ hội lắng nghe tiếng nói thị trường cũng như thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

Phiên chợ nông sản an toàn ngoài việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm còn giúp người dân có thể trải nghiệm chất lượng sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Viết Cảm – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kbang (Gia Lai) cho biết: "Phiên chợ nông sản an toàn lần này, huyện Kbang giới thiệu, trưng bày khoảng 40 mặt hàng, sản phẩm. Trong đó, có 2 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao là măng le rừng Kbang và mật ong rừng Kbang. Những mặt hàng còn lại như cam Sơn Lang, gạo Sơ Pai, vải, sâm cau, dược liệu… do những nông dân sản xuất giỏi làm ra và là những sản phẩm từ thiên nhiên của cánh rừng Kbang".

"Hiện chúng tôi đang giúp nông dân Kbang xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm của địa phương. Cụ thể, các sản phẩm đang làm hồ sơ để chấm OCOP là gạo Sơ Pai, cam Sơn Lang, vải Kbang…Ngoài các sản phẩm từ địa phương, chúng tôi đang hướng đến các sản phẩm từ thiên nhiên trong cánh rừng Kbang như các loại dược liệu, sâm, mật ong rừng…" - ông Cảm nói thêm.