Giá lợn hơi cao nhất trong 5 năm qua, giá gà công nghiệp cũng tăng, thị trường diễn biến "trái quy luật"

Vì sao giá lợn hơi, giá gà công nghiệp cùng tăng giữa mùa hè nắng nóng?

Trong khi đó, giá gà công nghiệp ở các tỉnh chăn nuôi trọng điểm phía Nam cũng tăng, dù tổng đàn gia cầm tăng tới 3,3%.

Đây được xem là đợt tăng giá bất thường so với quy luật thị trường. Bởi thường vào mùa hè, do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng giảm đi thì giá lợn hơi sẽ ít biến động hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang) nhận định: Năm 2023 giá lợn liên tục ở mức thấp, nhiều thời điểm dưới giá thành sản xuất. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi cao, chăn nuôi thua lỗ nên nhiều hộ đã cắt giảm tổng đàn.

Thời gian qua, bệnh Dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại nhiều địa phương trong nước. Thực tế đó dẫn đến sản lượng lợn xuất chuồng hiện nay giảm mạnh, nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu. Theo Chi cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, hiện tổng đàn lợn của tỉnh là hơn 856.000 con, bằng 97,21% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá lợn hơi ở mức thấp trong thời gian dài, người chăn nuôi thua lỗ nên đã chủ động giảm đàn. Ảnh: D.V

Tương tự, theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm 2024, đàn lợn của tỉnh chỉ còn 2.083,2 nghìn con (không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 1,27% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về hiện tượng giá lợn hơi tăng trái quy luật tiêu dùng giảm vào mùa hè, ông Đỗ Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết, do suốt năm 2023, giá lợn hơi quá thấp, người chăn nuôi thua lỗ nên đã chủ động giảm đàn. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện giảm nhiều, nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, giá thành chăn nuôi lợn hiện nay là 55.000 đồng/kg. Với giá xuất chuồng cao vào thời điểm này, người chăn nuôi có thể lãi khoảng 12.000 đồng/kg lợn hơi. Cứ mỗi đầu lợi hơi xuất chuồng (100 kg/con), người chăn nuôi lợi nhuận trên 1 triệu đồng.



Nhờ giá lợn tăng cao, doanh thu thuần của BAF trong quý 1/2024 tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.292 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp của doanh nghiệp đạt 172 tỷ đồng, tăng mạnh 172% so với cùng kỳ năm trước.

Dù giá lợn hơi có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, song theo ngành chuyên môn, người chăn nuôi vẫn chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn vì lo ngại dịch bệnh.

Tại một số địa phương, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, người chăn nuôi chưa yên tâm vào đàn mới, tạm thời treo chuồng hoặc chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khác nhằm hạn chế rủi ro.

Vì giá lợn hơi tăng cao nên giá bán thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như giò, chả, xúc xích, nem... cũng tăng đáng kể.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường (Bộ NNTPTN), trong tháng 5/2024, đàn lợn cả nước có xu hướng tăng do thị trường tiêu thụ khá ổn định, giá bán tăng, công tác phòng chống dịch bệnh được quản lý ngày càng chặt chẽ. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 5/2024 tăng khoảng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2023.

Tháng 5/2024, giá lợn hơi tiếp tục có xu hướng tăng trên cả nước so với tháng trước. Thương lái tại một số tỉnh thu mua với giá bình quân từ 60.000 - 64.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm cán mốc 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá thu mua lợn hơi Hưng Yên bình quân ở mức 63.600 đồng/kg, tăng 3.467 đồng/kg so với tháng 4/2024. Tại khu vực miền Nam, giá thu mua lợn hơi bình quân Đồng Nai 63.800 đồng/kg, tăng 1.967 đồng/kg; An Giang 62.417 đồng/kg, tăng 3.973 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp tăng

Đàn gia cầm tiếp tục phát triển mạnh do hiện tại chăn nuôi gia cầm đem lại hiệu quả kinh tế cao mà chi phí đầu vào thấp vì có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Tổng số gia cầm của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 5 tăng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2023.

Trang trại chăn nuôi gà công nghiệp của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: M.H

Tháng 5 năm 2024, giá gà công nghiệp tại các tỉnh phía Nam tăng trở lại. Cụ thể, giá thu mua gà công nghiệp bình quân tại Đồng Nai ở mức 33.333 đồng/kg, giảm 3.333 đồng/kg so với tháng 4/2024; giá thu mua gà công nghiệp lông màu bình quân ở mức 46.400 đồng/kg, tăng 5.400 đồng/kg; giá thu mua gà công nghiệp bình quân tại Vĩnh Long ở mức 28.600 đồng/kg, tăng 2.767 đồng/kg.

Mặt hàng trứng gà không có biến động lớn. Cụ thể, tại Đồng Nai giá thu mua trứng gà ta bình quân ở mức 28.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tháng 4/2024; giá thu mua trứng gà công nghiệp bình quân giữ ổn định ở mức 16.000 đồng/kg.

Để chăn nuôi bền vững, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang) khuyến cáo, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đây là giải pháp phòng bệnh hiệu quả và quan trọng nhất.

Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ bằng vôi bột hoặc hóa chất; khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn...

Đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn. Các cơ sở giết mổ, chế biến phải bảo đảm lợn đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, nghiêm cấm việc giết mổ lợn bệnh. Khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bị bệnh phải dừng ngay việc giết mổ, thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời. Người chăn nuôi chỉ nên tái đàn khi đã bảo đảm các điều kiện về an toàn dịch bệnh.