Giá lợn hơi tăng cao ở Việt Nam, nhà nào có lợn bán, nhà đó cầm cục tiền to, có nhà lãi tiền tỷ

"Ông lớn" ngành chăn nuôi báo lãi lớn

Giá lợn hơi tăng cao cũng đã giúp nhiều doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi mang về lợn nhuận lớn. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) cũng đạt được kết quả phục hồi mạnh mẽ trong quý I/2024 khi lãi lớn so với mức lỗ nặng cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính của Dabaco công bố ngày 27/4 cho biết, doanh thu thuần quý I tăng 41% so với cùng kỳ, đạt 3.253 tỷ đồng. Trong quý I/2024, Dabaco báo lãi sau thuế 73 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 321 tỷ đồng trong quý I/2023 - thời điểm giá lợn hơi "chạm đáy".

Theo giải trình của Dabaco, doanh nghiệp cho biết kết quả khả quan trong quý I đạt được nhờ hưởng lợi nhờ giá một số nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm, đưa giá thành đi xuống. Bên cạnh đó, người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn, nên sản lượng thức ăn tiêu thụ tăng, kéo kết quả đi lên. Ngoài ra, giá lợn cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh giúp kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Dabaco có khoảng trên 50.000 lợn nái và đặt tham vọng đạt 60.000 con. Bên cạnh đó, tập đoàn này đang có một phần hoạt động theo mô hình liên kết với nông dân chăn nuôi.

Còn đối với Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam, giá lợn tăng cao giúp doanh thu thuần của công ty này tăng lên mức 1.292 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, BaF báo lãi sau thuế trong quý I/2024 đạt 150 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công ty BaF, giá lợn trong quý I phục hồi mạnh từ đợt giảm đáy trong quý IV/2023, hiện đạt trên mức 60.000 đồng/kg. Sản lượng lợn quý I của công ty cũng tăng trưởng mạnh mẽ lên mức 100.000 con. Riêng trong tháng 3, sản lượng của BAF đạt mức kỷ lục 54.000 con. Mặt khác, giá nguyên liệu đầu vào, thức ăn chăn nuôi giảm 10-20% so với trước, đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của BaF. Tính đến thời điểm hiện tại, BaF Việt Nam hiện sở hữu 32 trang trại nuôi lợn nái và lợn thịt với tổng quy mô lên đến 430.000 con, cung cấp khoảng 1 triệu lợn thương phẩm ra thị trường/năm. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 18 trang trại mới và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi nhằm mở rộng quy mô lĩnh vực chăn nuôi.

P.V