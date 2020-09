Giá lợn hơi còn 75.000 đồng/kg, Cục Chăn nuôi khẳng định: Nông dân vẫn có lãi

Phát biểu tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức sáng 3/9, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, tốc độ tái đàn lợn trong thời gian qua khá nhanh và hiệu quả đã giúp kéo giá lợn hơi xuống mức hợp lý, giúp bình ổn chỉ số giá tiêu dùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giá lợn hơi đang có xu hướng giảm nhưng ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định nông dân vẫn có lãi

Cụ thể, từ cuối tháng 7 đến nay, sau khi sản phẩm tái đàn lợn bắt đầu được tung ra thị trường, giá lợn hơi bắt đầu hạ nhiệt.

Theo khảo sát, giá lợn hơi hôm nay 3/9 ở nhiều địa phương miền Bắc ổn định trong khoảng 74.000 - 80.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Hà Nam giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg xuống 76.000 đồng/kg.

Còn tại Hưng Yên giá lợn hơi hôm nay báo giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 75.000 đồng/kg. Tại tỉnh Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên giá lợn hơi hôm nay ở mức 78.000 đồng/kg.

Tương tự, giá lợn hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 80.000 đồng/kg.

"Với tốc độ tái đàn như hiện nay, đến cuối quý III, đầu quý IV sẽ cân đối cung - cầu, đến lúc đó giá cơ bản sẽ ổn định" - ông Trọng khẳng định.

Điều nhiều chủ trang trại, nông dân đang lo lắng hiện nay là, giá lợn hơi giảm mạnh sẽ khiến người chăn nuôi gặp khó khăn do giá thành chăn nuôi thời gian qua khá cao.

Về vấn đề này, ông Trọng cho biết, nếu hạch toán chi tiết người chăn nuôi đi mua con giống thì giá thành khoảng 71.000 đồng/kg lợn hơi, nếu nuôi khép kín từ khâu giống đến nuôi thịt thì giá thành khoảng 50.000 đồng/kg lợn hơi, thời gian tới, giá con giống giảm thì chi phí giá thành ở mức 60.000 - 61.000 đông/kg.

Như vậy, với mức giá lợn hơi như hiện nay, nông dân vẫn đảm bảo có lãi.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trọng, hiện, tốc độ tái đàn của các địa phương đang rất nhanh. Hiện, đàn lợn cả nước đạt khoảng 31,34 triệu con.

Giá lợn hơi giảm, nhiều nông dân lo lắng không có lãi vì giá con giống vừa qua rất cao. Ảnh: M.Ngọc.

Nhiều địa phương tốc độ tái đàn và tăng đàn lợn trên 100%, trung bình là 118,3% so với thời điểm trước khi có dịch (tháng 12/2018). Đứng đầu là Bình Phước đạt 164,7%; tiếp đến là Bình Định, Kon Tum, Đắc Nông, Quảng Ngãi, Ninh Thuận; Yên Bái; Hòa Bình; Tây Ninh; Sơn La; Lâm Đồng; Khánh Hòa.

Nhóm 2 tỷ lệ tái đàn từ 90- dưới 100%, trung bình tái đàn 94,3% so với 31/12/2018, gồm 9 tỉnh: Bình Thuận; Gia Lai; Quảng Bình; Thanh Hóa; Phú Yên; Bình Dương; Đắk Lắk; Hà Giang; Cần Thơ.

Nhóm 3 với tỷ lệ tái đàn tử 70- dưới 90%, trung bình tái đàn 81,0% so với 31/12/2018, gồm 20 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang; Nghệ An; Hưng Yên; Nam Định; Đồng Nai; Bắc Giang; Thái Nguyên; Lào Cai; Hà Tĩnh; Cà Mau; Trà Vinh; Bà Rịa Vũng Tàu; Điện Biên; Hà Nam; Thừa Thiên - Huế; Bắc Kạn; Phú Thọ; Cao Bằng; Bạc Liêu; Lai Châu.

Nhóm 4 gồm 22 tỉnh, thành phố với tỷ lệ tái đàn dưới 70%, trung bình tái đàn chỉ đạt 55,5% so với 31/12/2018, gồm: Bắc Ninh; Thái Bình; Hà Nội; Vĩnh Long; Đồng Tháp Quảng Trị; Quảng Nam; Kiên Giang; Tiền Giang; Vĩnh Phúc; Hậu Giang; Ninh Bình; Sóc Trăng; Long An; Hải Dương; Quảng Ninh; Bến Tre; TP. HCM; An Giang; Hải Phòng; T/P Đà Nẵng; Lạng Sơn.

Theo báo cáo của 16 doanh nghiệp và đơn vị chăn nuôi lợn lớn, đàn lợn thịt đến tháng 7/2020 đạt trên 4,88 triệu con, tăng so với 1/1/2019 (trước khi xảy ra DTLCP) là 52,8%, tăng so với 1/1/2020 là 46,8%. Kế hoạch của 16 doanh nghiệp đến hết Quý III đạt 5,17 triệu con và Quý IV đạt 5,36 triệu con (tăng 68% so với 1/1/2020).