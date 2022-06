Mít Thái bán tại hội chợ trái cây được 15.000 đồng/kg

Hôm nay, tại một số địa phương ở ĐBSCL như Sóc Trăng, Bến Tre và TP.Cần Thơ bắt đầu tổ chức hội chợ trái cây. Theo đó, tại các hội chợ trái cây này, đều có trưng bày, giới thiệu, bán cây giống và trái mít Thái.

Mít Thái được bán tại hội chợ trái cây huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) vào sáng ngày 1/6. Ảnh: Duy Khánh

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hội chợ trái cây huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ), một số quầy trưng bày có xuất hiện mít Thái và được bán với giá 15.000 đồng/kg. Đây là loại mít Thái đạt chuẩn xuất khẩu, các trái đều tròn, đẹp, múi to, trên 10 kg.

Mức giá này cũng bằng với giá mít Thái bán tại các chợ, các sạp trái cây tại một số nơi ở TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Hiện tại, đây là cách giúp người dân tiêu thụ bớt số lượng mít Thái trong vườn đã tới thời gian thu hoạch, khi các vựa mít Thái thu mua xuất khẩu tạm nghỉ.

Tại hội chợ trái huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhiều loại cây giống được trưng bày, giới thiệu với khách tham quan. Trong đó, có nhiều cơ sở giới thiệu về cây giống mít Thái chất lượng cao.

Hiện tại, giá cây giống mít Thái từ 8.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra nhưng rất khó bá. Số lượng cây giống mít Thái còn tồn ở các cơ sở sản xuất rất nhiều.

Giá mít Thái hôm nay 1/6: Chưa tăng trong ngày đầu tháng 6

Theo một số vựa và thương lái tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, giá mít Thái hôm nay 1/6 không khác gì so với hôm qua. Cụ thể, giá mít Thái được các vựa mua vào từ 4.000-5.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn và từ 2.000- 3.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ. Khi thương lái đến vườn cắt với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, mít Kem nhỏ từ 1.500-2.000 đồng/kg.

Các vựa ở Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Như vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 1/6 như sau: mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Thái loại Kem lớn chỉ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, các các vựa cho biết, giá mít Thái hôm nay 1/6 không tăng không giảm so với hôm qua.

Theo đó, tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Hiện tại, mít chợ tại ĐBSCL vẫn giữ giá như các tuần trước đó. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.