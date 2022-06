Nhánh mít Thái có nhiều trái, các trái đều đẹp như nhau thì chọn trái nào?

Theo một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trong quá trình tuyển trái non (loại bỏ trái xấu, chừa lại trái tốt), có một số trường hợp "rất khó xử" khi trên một nhánh mít Thái có nhiều trái và các trái đều đẹp như nhau.

Lúc này, theo người dân, phải loại bỏ từ từ, chỉ chừa lại 1 trái duy nhất trên mỗi nhánh. Ban đầu nên loại bỏ trái có biểu hiện hơi méo, gai không đều. Nếu trái không méo, gai đều thì xem cuống, theo đó cắt bỏ những trái có cuống màu xanh và ốm.

Nếu trái không méo, gai đều, cuống màu vàng chanh, mập thì xem mầu, loại bỏ trái có mầu không dày và không đều. Trong trường hợp các đặc điểm trên đều tốt hết thì xem vị trí ra trái, nếu vị trí ra trái quá xa thân cây thì loại bỏ.

Anh Nguyễn Văn Bảo, ngụ ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Hiện nay, giá mít giảm mạnh. Do đó, nhà vườn nên tuyển trái sớm, chỉ chừa lại từ 1-2 trái trên mỗi cây để không tốn nhiều phân thuốc".

Giá mít Thái hôm nay 8/6: Nhiều vựa ngưng mua, thương lái chuyển sang mau loại trái cây khác

Vựa mít ngưng mua, còn thương lái chuyển sang mua loại trái cây khác là thực trạng đang diễn ra tại vùng ĐBSCL - nơi có nhiều diện tích trồng mít Thái lớn nhất nước.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do giá mít Thái giảm kéo dài, thương lái và vựa hoạt động không hiệu quả, thậm chí là thua lỗ.

Theo đó, giá mít Thái hôm nay 8/6 bằng với hôm qua, bình quân, giá mít Thái tại vựa từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, tại vườn từ 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Tại Tiền Giang, các vựa còn hoạt động mua mít Kem lớn chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại An Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 8/6 không tăng không giảm so với hôm qua.

Ở các địa phương này, giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Mít chợ ở ĐBSCL cũng giữ ở mức thấp. Hiện mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.