Giá mít Thái hôm nay 10/9: Mít non bán có ai mua không, thương lái mua mít non làm gì?

Giá mít Thái hôm nay 10/9 tại ĐBSCL tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn (hoặc mít Nhất). Riêng mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) vẫn giữ giá như ngày trước đó. Mít non bán có ai mua không, thương lái mua mít non làm gì?