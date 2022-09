Vươn lên từ thất bại

Ông Bi cho biết, hiện nay, mỗi ngày, HTX rau an toàn Hòa Phát bán ra từ 3-5 tấn rau muống, với giá từ 5.000-8.000 đồng/kg, thu về từ 15 - 40 triệu đồng (chưa trừ tiền đầu tư). Đây là nguồn thu nhập rất bền và kéo dài hơn 10 năm qua, giúp cuộc sống của gia đình ông Bi dần khá lên, xây được căn nhà khang trang.

Ông Nguyễn Văn Bi - Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát bên một ruộng trồng rau muống ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Bi kể, hơn 20 năm trước, gia đình ông có từ 3.000-4.000m2 đất trồng đủ loại như đậu bắp, cải bắp, dưa leo, cà chua,...Tuy nhiên, do thời gian trồng quá kéo dài, việc mua bán không thuận lợi, nguồn thu nhập không ổn định đã dẫn đến thua lỗ.

Để trả nợ tiền phân thuốc đầu tư thua lỗ như đã nói, ông Bi phải bán hết diện tích đất trên và "chỉ chừa lại nền nhà của ông bà để lại".

Rất may, trong thời gian này, ông Bi thấy trồng rau muống nhanh thu hoạch, xoay vòng vốn nhanh có tiền tiêu xài hằng ngày nên mạnh dạn trồng thử, số lượng ít ở quanh nhà. Khi thu hoạch, vợ ông Bi đem ra chợ bán lấy tiền nuôi gia đình.

"Nhận thấy tôi trồng rau muống phát triển tốt, nhanh thu hoạch lại dễ bán nên tôi quyết định thuê 3.000m2 đất ruộng ở địa phương để trồng. Từ đó, tôi có nguồn rau muống cung cấp ra chợ ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng đỡ hơn" - ông Bi kể.

Từ 1-2 năm sau khi thuê đất trồng rau muống, vợ ông Bi không cần ra chợ bán nữa mà thương lái ở địa phương tự đến ruộng thu mua, vận chuyển đi.



Ông Nguyễn Văn Bi chia sẻ về quá trình trồng rau muống của mình. Video: Huỳnh Xây

Thừa thắng xông lên, ông Bi dần dần nâng cao tay nghề trồng rau muống cũng như mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra, ông Bi còn vận động thêm 5-6 hộ dân ở cùng địa phương tham gia thành lập tổ hợp tác trồng rau muống.

Đến tháng 7/2010, tổ hợp tác trồng rau muống của ông Bi được "nâng cấp" lên HTX rau an toàn Hòa Phát. Với số hộ tham gia khoảng 8 hộ, tổng diện tích trồng rau từ 3-4ha. "Do chúng tôi ở khu vực Thới Hòa và muốn làm ăn phát triển nên đặt tên HTX rau an toàn Hòa Phát" - ông Bi chia sẻ.

Hơn 10 năm qua, HTX rau an toàn Hòa Phát luôn phát triển ổn định. Diện tích đã tăng lên 6ha và đến 10 hộ dân tham gia. Riêng ông Bi có 5.000m2 (tiền mua đất có được từ việc thu lời do trồng rau muống).

Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ rau muống

"Các thành viên trong HTX ở đây giàu hết chứ không nói thoát nghèo nữa. Cứ 1.500m2 đất trồng rau muống, 1 ngày sẽ bán được khoảng 300 kg rau muống, với giá thấp nhất là 5.000 đồng/kg, có thể thu về 1,5 triệu đồng, trong đó tiền lời khoảng 1 triệu đồng. Ở đây, chúng tôi trồng và thu nhập theo dạng cuốn chiếu nên ngày nào cũng có thu nhập như vậy" - ông Bi thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Bi, với 1.500m2 đất trồng rau muống, 1 ngày sẽ bán được khoảng 300 kg rau, với giá thấp nhất là 5.000 đồng/kg, có thể thu về 1,5 triệu đồng, trong đó tiền lời khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Nguyễn Văn Bi chỉ trồng rau muống trên cùng diện tích hơn 10 năm qua nhưng năng suất và chất lượng rau vẫn đảm bảo. Ảnh: Huỳnh Xây



Khác với các hộ dân khác ở ĐBSCL, phải trồng rau muống luân canh với các loại rau khác để tránh nguồn bệnh lây lan từ vụ trước qua vụ sau, ông Bi chỉ trồng rau muống trên cùng diện tích hơn 10 năm qua nhưng năng suất và chất lượng rau vẫn đảm bảo.

Theo ông Bi, sau 18 ngày gieo hạt, rau muống của ông sẽ được thu hoạch theo dạng nhổ hết gốc, đem làm sạch và bán cho thương lái. Sau đó, ông xử lý lại đất và trồng tiếp vụ sau.

Ông Bi nói vui: "Sau 18 ngày gieo hạt, nguồn bệnh chưa kịp phát triển (nếu có), tôi đã nhổ bán rồi, lấy đâu lây qua vụ sau. Có người dân trồng cây rau muống chỉ cắt phần đầu và thân bán, còn phần gốc để lại, thu hoạch tiếp vụ sau sẽ khác, mầm bệnh lây lan mạnh, rất khó để trồng tiếp vụ sau".

Về đầu ra của rau muống, ông Bi cho hay, HTX rau an toàn Hòa Phát có từ 5-7 thương lái tự tìm đến mua, rồi đem đi tiêu thụ ở TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận. Mặc dù không có hợp đồng nhưng hơn 10 năm qua không có chuyện gì bất đồng xảy ra giữa bên mua và bên bán. Theo đó, HTX chỉ cần bên thương lái cho biết số lượng và giá bán, sau đó gom đủ số lượng cung cấp là được.

Sau 18 ngày gieo hạt, Hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát của ông Nguyễn Văn Bi đã có thể thu hoạch rau muống. Ảnh: Huỳnh Xây



Khi phóng viên hỏi tại sao không cung cấp nguồn rau muống an toàn cho các siêu thị, ông Bi cho hay, các siêu thị đòi hỏi quá nhiều thủ tục, hơn nữa mua với số lượng rất ít nên HTX không cung cấp. Hiện HTX rau an toàn Hòa Phát đang sử dụng phần lớn phân hữu cơ để bón cho rau muống, chỉ bón lượng ít phân hóa học và tuân thủ việc phun thuốc sinh học (chủ yếu thuốc trị sâu ăn lá) theo đúng thời gian cách ly.

"Rất nhiều đoàn đến đây để học hỏi mô hình trồng rau muống của tôi, kể cả đoàn ở Hà Nội. Nói thì dễ, nhưng trồng rau muống rất khó nếu không biết cách, trồng sẽ không được nhiều vụ liên tiếp, cây rau không tươi tốt bình thường được" - ông Bi nói thêm.