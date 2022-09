Giá mít Thái hôm nay 12/9: Giá tăng hôm nay, còn vì sao giá mít giảm vài ngày qua?

Giá mít Thái hôm nay 12/9: Tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Một số vựa ở Tiền Giang đang hoạt động cho hay, giá mít Thái hôm nay 12/9 tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là mức giá điều chỉnh nhẹ sau đà giảm mạnh vài ngày trước đó, chứ không phải tín hiệu khẳng định giá mít tăng trở lại.

Giá mít Thái hôm nay 12/9 tại ĐBSCL tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Tiền Giang cao nhất 25.000 đồng/kg. Đây là mức giá điều chỉnh nhẹ sau đà giảm mạnh vài ngày trước đó, chứ không phải tín hiệu khẳng định giá mít tăng trở lại. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 23.000-25.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 13.000 - 15.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái thu mua tại vườn từ 21.000-23.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) và từ 11.000 - 13.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì).

Tại các địa phương như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 12/9 tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ từ 22.000 - 24.000 đồng/kg và mít Kem nhỏ (mít Nhì) từ 12.000 -14.000 đồng/kg. Các thương lái mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Còn giá mít Kem nhỏ (mít Nhì) từ 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Riêng mít loại Ba và mít chợ cũng tăng giá nhẹ. Theo đó, các vựa thu mua từ 6.000 - 10.000 đồng/kg, riêng thương lái mua từ 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá mít giảm vài ngày qua là do đâu?

Theo một số vựa ở khu vực tỉnh Tiền Giang cho hay, chỉ trong thời gian ngắn sau lễ 2/9, giá mít Thái giảm từ mức trên 30.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) xuống còn trên 20.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá mít giảm là do đối tác Trung Quốc mua khó hơn trước đây, cụ thể là yêu cầu chất lượng trái cao (to, tròn, ít hột, múi to và lên màu). Đặc biệt, thời gian gần đây, có tình trạng, trái mít Thái bán sang Trung Quốc không đạt chất lượng khiến các đối tác dè chừng.

Ông Lê Văn Tâm - một chủ vựa mít ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện nay, mặc dù mít trong vườn dân gần tới ngày thu hoạch rất ít tuy nhiên giá vẫn giảm đi rất nhiều so với thời điểm trước và trong lễ 2/9.

"Phía đối tác ngày càng mua khó hơn, yêu cầu chất lượng mít cao. Trong khi đó mùa mưa này, chất lượng mít ở ĐBSCL không đạt như mùa khô. Đặc biệt gần đây, mưa dầm kéo dài khiến nhiều vườn gặp tình trạng mít thối trái, xơ đen nhiều" - ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, hiện nay cũng như trong thời gian tới, yêu cầu của đối tác đối với trái mít Thái ngày càng cao. Do đó, để dễ bán và bán có lời thì nhà vườn cần lưu ý chăm sóc mít theo hướng ưu tiên chất lượng hơn là số lượng, tránh tình trạng bán nhiều trái nhưng chỉ rơi vào mít Kem nhỏ hoặc mít loại ba, mít chợ với giá rất thấp.