Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 14/4: Giá mít nhất 17.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 14/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/4.

Giá mít Thái hôm nay 14/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm đồng loạt từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Thương lái ra vườn cắt, phân loại ra toàn mít Kem làm mất lòng nhà vườn. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 14/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất từ 16.000 - 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 11.000 - 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.



Trước đó, ngày hôm qua 13/4, tại Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 13/4, mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 14/4: Giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 14/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An giảm 1.000 đồng/kg với hôm qua 13/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 14/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 13/4, tại Long An, lái cắt tại vườn với giá như sau: giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 14/4: Mít Thái loại Nhất 15.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 14/4, giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg với hôm qua 13/4 đối với mít Nhất.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 13/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 14/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 14/4 giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua 13/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 14/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Thương lái cắt mít, phân loại "đạp" toàn xuống mít Kem làm mất lòng nhà vườn

Hiện nay, trước tình trạng giá mít Thái giảm xuống thấp, loạn phân loại mít, đa phần thương lái đến vườn chỉ phân loại mít Kem, tỉ lệ mít Nhất rất ít đã dẫn đến việc nhiều nhà vườn than phiền, thậm chí mất lòng, người trồng mít Thái sót hết cả ruột.

Trước tình trạng trên, nhiều nhà vườn trồng mít Thái Tiền Giang cho biết, thay vì thương lái đến cắt mít rồi gọi chủ vườn ra tính tiền như trước đây thì hiện nay, thương lái phải nói giá và cách phân loại trước cho nhà vườn trồng mít được rõ. Nếu hai bên đồng ý thì mới tiến hành cắt mít, phân loại.

"Thương lái đến vườn trồng mít Thái phải nói rõ giá trước, không để cắt xong rồi phân ra mít loại gì và mua với giá sao cũng được. Như vậy sẽ làm cho nhà vườn trồng mít Thái phiền lòng, thậm chí bức xúc" - Anh Huỳnh Văn Kiệt - người trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói.

Cũng theo anh Kiệt, sở dĩ nhà vườn trồng mít Thái và thương lái phải thống nhất trước khi cắt mít là vì gần đây, giá mít Thái giảm nhiều, thương lái lựa mít rất khó, phần lớn phân loại toàn mít Kem với giá mua rất thấp.

Một số vựa mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện thị trường rất nhiều mít, tiêu thụ rất khó khăn nên nhà vườn, thương lái thông cảm cho vựa, không phải vựa cố tình ép giá, phân loại khó để lấy lời.