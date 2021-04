Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 7/4: Giá mít Thái loại nhất 21.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 7/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái bình ổn so với hôm qua 6/4. Trong đó, giá mít Thái loại Nhất giảm 1.000 đồng/kg, còn giá mít Thái loại Nhì và giá mít Thái loại Ba tương đương với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 7/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bình ổn như hôm qua 6/4, dao động nhẹ ở một số khu vực. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 21.000 đồng/kg. Nông dân nói về nguyên nhân mít héo lá (mít ngủ ngày) và chỉ cách khắc phục. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 7/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/4, tại Tiền Giang, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.

Hiện các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 7/4: Giảm nhẹ ở mít Nhất

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 7/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 6/4 đối với mít Thái loại Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 7/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/4, tại Long An, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 10.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 7/4: Mít Thái loại Nhất 20.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 7/4, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 6/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 7/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 7/4 tương đương với hôm qua 6/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 7/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Nông dân nói về nguyên nhân mít héo lá (mít ngủ ngày) và cách khắc phục

Thời gian qua, nhiều vườn mít Thái ở ĐBSCL gặp tình trạng cây mít đột ngột héo lá (người dân thường gọi là mít ngủ ngày) và không biết cách khắc phục.

Liên quan đến tình trạng này, một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ, tình trạng mít héo lá (mít ngủ ngày) thường gặp sau cơn mưa lớn đột ngột xuất hiện sau những ngày nắng nóng gay gắt.

Đa số những cây mít héo lá (mít ngủ ngày) là những cây đang tươi tốt, lá xanh và đang ra đọt non. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cây mít Thái bị sốc nước, rễ non bị mất quá trình quang hợp, bị ém khí, chết tạm thời.

Khắc phục mít héo lá (mít ngủ ngày) bằng cách tưới xung quanh gốc bằng vôi bột pha với thuốc Siêu HuMic (hoặc Vua Dưỡng Rễ Thụy Sỹ). Phía trên lá, phun ướt toàn cây loại thuốc: comcat, atonik nhằm trợ lực cho cây, giúp cây chống chọi với thời tiết bất lợi.

Cách làm trên giúp rể cây phục hồi, tái tạo rể non, dần hấp thu được chất dinh dưỡng. Từ sau 3-5 ngày cây mít Thái sẽ bắt đầu hồi phục trở lại.