Làm bông mít Thái từ bây giờ để bán trái giá cao vào tháng 7 và tháng 8

Hiện nay, tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang và huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nhiều nông dân đang xử lý làm bông mít Thái nghịch vụ.

Giá mít Thái hôm nay 17/5 tại ĐBSCL không có gì khác so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 7.000 đồng/kg. Người dân khuyên nên làm bông mít Thái ngay từ bây giờ để bán được giá cao. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo đa số hộ dân, làm bông mít thái từ bây giờ tức là làm bông nghịch vụ, để có trái bán vào tháng 7, tháng 8. Sở dĩ, người dân chọn làm bông mít Thái thời điểm này là do tháng 7, tháng 8 hằng năm, giá mít Thái đều tăng cao.

"Thông thường, trong tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, giá mít Thái rất thấp, đến tháng 7, tháng 8, giá mít Thái mới tăng cao. Riêng trong năm 2021 vừa qua, lúc tháng 7, tháng 8, trong lúc Chỉ thị 16 mà giá mít Thái trên 40.000 đồng/kg" - Anh Trần Duy Nhân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Anh Nhân nhấn mạnh: "Bây giờ phải bắt đầu làm bông, để tháng 7, tháng 8 tới thấy giá cao thì mới làm bông thì không kịp nữa".

Anh Nhân còn cho biết thêm, tháng 7, tháng 8 hằng năm sản lượng mít Thái không nhiều dẫn đến giá tăng. Còn tháng 7, tháng 8 tới đây, theo anh Nhân, dự đoán sản lượng mít Thái sẽ ít hơn các năm trước do người dân nản lòng, bỏ vườn không làm.

Giá mít Thái hôm nay 17/5: Giá giữ mức thấp như hôm qua

Hôm nay 17/5, thông tin từ một số vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua.

Một số vựa còn hoạt động ở Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 17/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 17/5 tương đương so với hôm qua.

Tại các địa phương nói trên, các vựa báo giá mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Mít chợ tại các các địa phương ĐBSCL mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.