Theo đơn tố giác của bà Vũ Thị Gắng (62 tuổi, trú tại thôn 1, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) gửi lên Công an và VKSND huyện Đắk Đoa, từ ngày 20/3, bà cho ông Cao Thế Hoàn (cán bộ xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thuê 2,2 ha đất rẫy đang trồng cây cao su để trồng các loại cây ngắn ngày như: Cà, bí, su su… dưới tán cây, thời hạn cho thuê là 3 năm.



Trong hợp đồng nêu rõ, ông Hoàn "không được hủy hoại, không được làm chết cây cao su...". Tuy nhiên, ngày 8/4, ông Hoàn thuê người vào cưa hạ hàng loạt cây cao su, chở phần thân cây đi nơi khác. Sau khi được hàng xóm thông báo về vụ việc, bà Gắng đã yêu cầu ông Hoàn dừng ngay việc cưa hạ.

Bà Gắng bức xúc vì vườn cây cao su của gia đình bị cưa hạ. Ảnh: H.L

Bà Gắng cho hay, toàn bộ vườn cây của bà có khoảng 1.000 cây cao su, hiện đã bị cắt 520 cây. Mỗi cây có đường kính từ 40-70 cm, vị trí thân cây bị cắt từ đất lên cao 2 mét. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

"Từ khi vườn cây tôi bị cắt khiến tôi mất ăn, mất ngủ, sút cân. Ban đầu thấy vườn cây bị cắt chảy mủ người tôi như muốn ngất xỉu. May phát hiện kịp, nếu không cả vườn cây đều bị cắt. Rõ ràng hành vi này là hủy hoại tài sản. Ông Hoàn đã thừa nhận vụ việc và hứa đền bù, nhưng do tiền đền bù thấp nên tôi không chấp nhận. Do vậy tôi đã làm đơn tố giác ông Cao Thế Hoàn và kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "hủy hoại tài sản"", bà Gắng nói.

Trong khi đó, ông Cao Thế Hoàn cho biết, ông đã liên hệ bà Gắng, đồng ý trả 80 triệu nhưng bà Gắng không nhận, yêu cầu tiền đền bù cao hơn. Diện tích đất này là vườn cao su già cỗi, cỏ mọc um tùm được ông thuê để trồng hoa màu.

Có tổng khoảng 520 cây cao su của gia đình bị cưa trộm. Theo quan sát, các cây cao su bị cưa ngang phần thân, một số cành lá cây cao su đã khô héo, nằm chất đống. Ảnh: H.L

"Việc cắt ngang thân cây cao su là việc ngoài ý muốn, chứ không hề có việc cưa cây đi bán hay hủy hoại tài sản. Sau khi thuê đất, tôi đã thuê người dọn dẹp, cắt tỉa vườn cây cao su để trồng hoa màu nhưng họ không hiểu ý, cắt ngang thân cây. Thời điểm đó tôi mắc Covid-19, nhập viện nên không hề hay biết. Họ giải thích do không có thang nên chặt thấp, sau này cây mọc lên lại không sao đâu", ông Hoàn giải thích

Còn ông Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND xã Hải Yang cho biết, việc ông Hoàn thuê đất, chặt cây cao su là việc cá nhân, không liên quan đến xã. Tuy nhiên, sự việc có ảnh hưởng đến địa phương nên yêu cầu ông Hoàn viết tường trình sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được đơn của bà Gắng và đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định.