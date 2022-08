Giá mít Thái hôm nay 17/8: Mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) tăng 1.000 đồng/kg

Thông tin nhanh từ một số chủ vựa ở tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 17/8 tương đương với hôm qua đối với mít Kem lớn (hoặc mít Nhất), riêng mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) tăng 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 17/8 tại ĐBSCL tương đương với hôm qua đối với mít Kem lớn (hoặc mít Nhất), riêng mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang mua mít Kem lớn 21.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 11.000 đồng/kg.

Vựa mít Thành Lên 68 ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 21.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 11.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (mít Nhì) từ 9.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An và TP.Cần Thơ, các vựa thông báo, giá mít Thái hôm nay 17/8 cũng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì), còn mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) vẫn giữ giá.

Theo đó, các vựa mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 20.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 10.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 18.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 8.000 đồng/kg.

Đối với mít Ba các vựa mua 6.000 đồng/kg, thương lái mua 4.000 đồng/kg. Đối với mít chợ, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 6.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.000 đồng/kg.

Mít mùa nghịch khoảng 20.000 đồng/kg, vậy mùa thuận sẽ thấp hơn rất nhiều, người dân khuyên không mạo hiểm trồng thêm

Mặc dù giá mít Thái tăng trong thời gian gần đây nhưng đa số người dân ở ĐBSCL không muốn mạo hiểm trồng thêm mít Thái. Bởi, người dân cho rằng, mít Thái rất khó để có lời trong thời gian tới.

Anh Lê Hữu Hòa trồng 4.500m2 mít ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, diện tích trồng mít Thái đã quá nhiều, sản lượng rất lớn nên giá mít Thái không cao như 3 năm trước đây.

"Ở Vĩnh Long, tôi đi đâu cũng thấy người ta trồng mít Thái. Giờ trồng quá nhiều rồi nên kéo giá xuống thấp, trừ những lúc nào mít hết mùa giá mới tăng. 3 năm trước đây có thời điểm giá từ 40.000- 50.000 đồng/kg, giờ thì không còn mức giá này nữa rồi" - anh Hòa nói.

Còn anh Huỳnh Văn Minh trồng mít Thái ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì cho rằng, hiện nay mùa nghịch, lượng mít Thái trong vườn còn rất ít nhưng giá mít Thái chỉ ở mức 20.000 đồng/kg đối với loại mít tốt nhất. Do vậy, vào mùa thuận có thể giá thấp hơn rất nhiều, khả năng thu lời từ cây mít Thái không cao.