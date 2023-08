Giá mít Thái hôm nay 17/8: Vì sao giá mít Thái bất ngờ tăng thêm 4.000 đồng/kg, có nên trồng mít ruột đỏ?

Giá mít Thái hôm nay 17/8: Tiếp tục tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg, giá mít Tiền Giang 49.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 17/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng thêm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Trước đó 1 ngày, giá mít Thái cũng tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg đối với 1 số loại mít.

Các vựa lớn ở tại Tiền Giang báo giá mít hôm nay như sau: mít Nhất với giá 49.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem lớn 47.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 37.000 đồng/kg (không tăng không giảm so với hôm qua), mít kem loại 3 từ 22.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng/kg).

Cũng ở Tiền Giang, thương lái vào vườn mua mít mua mít Nhất với giá từ 47.000 đồng/kg, mít Kem lớn 45.0000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 35.000 đồng/kg, mít Kem loại ba từ 20.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 17/8 tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ở các tỉnh, thành nói trên, các vựa thu mua mít Nhất với giá 48.000 đồng/kg, mít Kem lớn 46.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 36.000 đồng/kg, mít kem loại 3 từ 21.000 đồng/kg.

Đối với thương lái vào vườn mua mít Nhất 46.000 đồng/kg, mít Kem lớn 44.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 34.000 đồng/kg, mít Kem loại 3 từ 19.000 đồng/kg.

Thời điểm này nên trồng mít Thái hay mít ruột đỏ?

Hiện nay, người dân ở các địa phương vùng ĐBSCL vẫn đang trồng thêm diện tích mít Thái. Bởi người dân cho rằng, cây mít Thái giá cao, đang dần ổn định, đặc biệt loại này đã xuất khẩu.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều hộ dân trồng mít ruột đỏ. Do xu hướng người tiêu dùng thích mít ruột đỏ hơn, ăn ngon hơn mít Thái. Hơn nữa, đây là loại cây dễ trồng, ít bệnh hơn mít Thái. Thời gian gần đây, nhiều vựa đã mua và có đi xuất khẩu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, đa số người dân có xu hướng trồng mít ruột đỏ nhiều hơn mít Thái. Tuy nhiên, một số người dân có kinh nghiệm cho rằng, cây mít Thái vẫn có nhiều tiềm năng hơn mít Thái.

Sản lượng xuất khẩu mít Thái gấp nhiều lần so với mít ruột đỏ. Đa số các vựa xuất số lượng mít ruột đỏ không nhiều, nếu xuất khẩu cũng đi chung chuyến hàng với mít Thái.

Hiện giá mít Thái và mít ruột đỏ ở ĐBSCL đang đương đương nhau.