Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 20/4: Giá mít nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 20/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 19/4 đối với mít loại Nhì và mít loại Ba.

Giá mít Thái hôm nay 20/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động, có một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 19/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Loạn mít ruột đỏ, có nên trồng mít ruột đỏ xơ vàng? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 20/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 19/4, tại Tiền Giang, các thương lái mua mít tại vườn với giá như sau: giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 20/4, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 20/4: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 20/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An không dao động với hôm qua 19/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 20/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 20/4: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 20/4, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg với hôm qua 19/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 19/4, tại Đồng Tháp và An Giang, các thương lái mua mít tại vườn với giá như sau: giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 20/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 20/4 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 19/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 20/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Loạn giống mít ruột đỏ, có nên trồng mít ruột đỏ xơ vàng?

Nhiều người dân trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay trên thị trường loạn mít ruột đỏ, làm cho người dân không biết nên chọn giống mít ruột đỏ nào để trồng.

Theo đó, hiện có hơn 10 giống mít ruột đỏ khác nhau đang được bán tràn lan trên các trên website và mạng xã hội. Giống mít ruột đỏ được nhắc nhiều nhất là: mít ruột đỏ Malaysia, mít ruột đỏ Indonesia, mít ruột đỏ Thái Lan,...

Một số thương lái cho biết, do mít Thái siêu sớm gần đây giá bán giảm, các vựa phân loại rất khó để lọt vào mít Nhất nên có tình trạng, người dân chọn mít ruột đỏ để trồng.

Hiện có giống mít đang được người dân tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trồng thử đó là mít ruột đỏ xơ vàng siêu sớm. Loại mít ruột đỏ xơ vàng có sức sống mạnh, từ 12 đến 16 tháng có thể để trái với năng suất cao.

Mít ruột đỏ xơ vàng siêu sớm có trái rất lớn, múi to, ít xơ, thơm, vỏ xanh dày, có thể vận chuyển xa, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu. Hiện được thương lái mua với giá từ 55.000 - 60.000 đồng/kg tại vườn.

Đặc biệt, trồng mít ruột đỏ xơ vàng siêu sớm chưa ghi nhận tình trạng xơ đen, xì mũ, sản lượng cao gấp nhiều lần so với mít Thái siêu sớm.

Về khâu tiêu thụ, một số vựa ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, thị trường trong nước rất thích mít ruột đỏ xơ vàng, thị trường xuất khẩu cũng đang có nhu cầu. Trước tình trạng nhà nhập khẩu khắt khe với mít Thái siêu sớm thì mít ruột đỏ đang được các nhà vườn để mắt tới.