Giá mít Thái hôm nay 22/4: Nhiều lái cắt mít tạm bỏ nghề, chuyển nghề mới, giá mít "bốc hơi" bao nhiêu?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 22/4: Giá mít nhất 15.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 22/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 21/4 đối với mít loại Nhất.

Giá mít Thái hôm nay 22/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều, có một số địa phương giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 21/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 15.000 đồng/kg. Thương lái không mua mít Thái, chuyển nghề mới. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 22/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 21/4, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 22/4: Giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 22/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 21/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 22/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 21/4, tại Long An, các thương lái báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 22/4: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 22/4, giá mít Thái tương đương với hôm qua 21/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 22/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 22/4 tương đương so với hôm qua 21/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 22/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Lái cắt mít không mua mít Thái, nhiều lái bỏ nghề, chuyển nghề mới

Một số thương lái mua mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho biết, do giá mít xuống thấp, thị trường mua và phân loại mít rất khó.

Tình trạng này làm cho thương lái rất khó mua, phân loại mít từ nhà vườn, nếu mua được từ nhà vườn thì chưa chắc có lời, thậm chí lỗ vì vựa phải lựa, phận loại mít lại một lần nữa, phần lớn đẩy mít Nhất xuống mít Kem, giá mua rất thấp.

Để không mất lòng nhà vườn và không bị lỗ, có một số thương lái không mua mít Thái nữa, một số thương lái khác nghĩ ra cách làm mới. Thay vì mua mít Thái tại vườn rồi đem ra vựa bán lại lấy tiền lời thì hiện nay, các thương lái này chuyển sang nghề cắt mít thuê.

Cụ thể là đi vào vườn thẩm định, cắt trái mít Thái rồi vận chuyển đến vựa, để chủ vườn đi theo bán số lượng mít cắt được cho vựa và lấy tiền công 1.000 đồng/kg.

Cách làm này nhằm tránh việc các nhà vườn đổ lỗi cho thương lái, cho rằng thương lái ép giá, mua giá thấp. Theo đó, người cắt mít thuê vẫn trả được công thẩm định, cắt, vận chuyển từ vườn ra vựa.