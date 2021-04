Lừa đảo bán lan đột biến: Tưới nước muối, xịt thuốc diệt cỏ lên mầm hoa lan đột biến đã bán nhằm phi tang

Liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo vì mua lan đột biến giả thời gian gần đây gây xôn xao dư luận.

Không chỉ mất tiền, nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng do nợ nần, thậm chí phải rời bỏ cả gia đình. Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan đến thông tin chủ vườn lan "ôm" tiền tỷ bỏ trốn để điều tra, làm rõ.

"Ôm" tiền tỷ bỏ trốn

Ngày 14-4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cùng Công an huyện Ứng Hòa khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến thông tin chủ vườn lan trên địa bàn huyện Ứng Hòa "ôm" hàng tỷ đồng tiền của khách mua lan rồi bỏ trốn.

Nhiều thương vụ mua bán lan đột biến lên tới tiền tỷ diễn ra tại một số địa phương...

Trước đó, ngày 12-4, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 3 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, để mua lan đột biến.

Tuy nhiên, đến ngày giao cây, các khách hàng không liên lạc được với chủ vườn lan. Khi đến nhà, các khách hàng không gặp được và không biết chủ vườn lan đi đâu.

Tổng số tiền theo đơn trình báo khoảng 11 tỷ đồng. Cùng ngày, giới chơi lan đột biến đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội rằng một chủ vườn lan ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) đã "ôm" hàng trăm tỷ của khách hàng rồi bỏ trốn.

Theo đó, số tiền lên đến hàng trăm tỷ là do khách hàng đã đặt mua từ chủ vườn lan với nhiều loại lan có giá trị kinh tế cao như Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước... Đây là những loại lan theo định giá của giới chơi lan đột biến có giá từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng/cm.

Người dân ở thôn Đinh Xuyên cho biết, chủ vườn có tên N.H.T, là người sống khép kín, ít giao thiệp với hàng xóm kể từ ngày chơi lan.

Trước đây T. làm nghề cưa gỗ rồi chuyển sang trồng hoa lan từ khoảng 2016 - 2017. Ở địa phương có nhiều hộ gia đình trồng lan kinh doanh, nhưng về quy mô thì vườn của anh T. là một trong ba hộ có quy mô lớn nhất, thậm chí quy mô lớn hàng đầu trong huyện.

Sự việc chỉ phát sinh trong vài tháng trở lại đây khi T. hợp tác với một người đàn ông tên C. (ở Hà Nội) và đã trở thành nạn nhân. "Sáu tháng trở lại đây anh T. có thân với một người chơi lan ở Hà Nội do gửi hoa lan nhờ chăm sóc.

T. đã đặt của người này khoảng 30 tỷ đồng để mua lan đột biến, sau đó nhận đặt cọc của một số người để bán lại. Nhưng lan không ra đúng loại nên mới vỡ lở chuyện này. Số tiền có thể không lớn như đồn thổi bởi giới chơi lan có "luật bất thành văn" là đền tiền hoặc lan nếu sản phẩm mua không chuẩn", hàng xóm cho biết.

Ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam xác nhận, chiều 12-4 có khoảng 20 ôtô đỗ trước cửa vườn lan Hà Thanh nhưng diễn ra trong im lặng, không có bất cứ xáo trộn nào.

"UBND xã chưa nhận được đơn thư tố cáo lừa mua bán hoa lan đột biến nào của người dân về việc anh N.H.T "ôm" 200 tỷ đồng bỏ trốn. Phải có đơn tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, liệt kê số tiền thì xã mới có căn cứ xác minh. Gia đình anh T. cũng không trình báo về việc người lạ đến gây rối", ông Tuyển nói và thông tin anh T. chưa có bất cứ vi phạm pháp luật nào tại địa phương.

Xuất hiện dấu hiệu lừa đảo xung quanh mua bán lan đột biến

Cơn sốt lan đột biến đẩy lên đỉnh điểm khi các đại gia sẵn sàng vung tay cả trăm tỷ đồng để mua. Không ít hộ gia đình đã thế chấp đất đai, nhà, tài sản để vay tiền ngân hàng tham gia góp vốn kinh doanh lan đột biến.

Và khi phát hiện bị lừa, nhiều người mua phải hàng dỏm chỉ còn cách cay đắng chấp nhận vì kẻ lừa đảo đã "cao chạy xa bay".

Chậu lan đột biến được định giá hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội

Ông Q., người sưu tầm lan đột biến ở Phú Thọ tiết lộ, có những trường hợp người đầu tư vào lan đột biến "ngậm quả đắng", thiệt hại cả tỷ đồng.

Khi giao dịch xong thì người bán xóa tài khoản Zalo, Facebook, không còn cách nào liên lạc lại. Nếu là giao dịch thật thì phải có cam kết đến khi ra hoa nhưng các nhóm lừa đảo biết rõ không phải lan đột biến nhưng rao bán giá hoa đột biến.

Trước khi giao cây, những mầm hoa này đều bị tưới nước muối hoặc phun thuốc diệt cỏ. Người mua bỏ ra cả chục triệu, trăm triệu mua về nhưng chỉ vài ngày là cây chết. Khi đó, người bán quay sang đổ lỗi cho quá trình chăm sóc và đây là cách nhóm lừa đảo xóa bằng chứng để chối bỏ trách nhiệm đền bù.



Tháng 12-2020, Công an H.Tân Sơn (Phú Thọ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Điệp (24 tuổi), Đinh Văn Đô (21 tuổi) và Đinh Văn Sự (31 tuổi). Nhóm này đã sử dụng phương thức tinh vi khi tách lan đột biến thật gắn vào gốc lan phi điệp thường bằng keo dán đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều người.

Gần đây nhất, ngày 14-1-2021, Công an H.Yên Thủy (Hòa Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Thị Suối Vân (29 tuổi, ở xóm Đội 2, xã Bảo Hiệu, H.Yên Thủy) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán hoa lan giả trên các trang mạng xã hội. Từ tháng 6 đến tháng 7-2020, Vân đã lừa bán lan đột biến giả cho nhiều người với tổng số tiền giao dịch lên đến 4,6 tỷ đồng.

Ngày 22-3-2021, Công an tỉnh Tuyên Quang lần thứ hai phát đi thông điệp cảnh báo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng khi các đối tượng lợi dụng giao dịch mua bán hoa lan đột biến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.