Giá mít Thái hôm nay 21/4: Lái cắt mít nói gì khi mua mít Nhất bán cho vựa là mít Kem, giá tăng hay giảm?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 21/4: Giá mít nhất 16.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 21/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái không dao động so với hôm qua 20/4.

Giá mít Thái hôm nay 21/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không dao động so với hôm qua 20/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Thương lái nói gì khi mua mít Nhất bán lại cho vựa là mít Kem, giá tăng hay giảm? (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 21/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg.

Đối với giá tại các vựa, hôm nay 21/4, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 21/4: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 21/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An không dao động với hôm qua 20/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 21/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 21/4: Mít Thái loại Nhất 14.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 21/4, giá mít Thái tương đương với hôm qua 20/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 21/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg



Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 21/4 tương đương so với hôm qua 20/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 21/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Thương lái nói gì khi mua mít Nhất nhưng bán lại cho vựa là mít Kem

Một thương lái mua mít ở xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ, giá mít thái hiện nay giảm, cách phân loại mít từ vựa rất khó nên gặp rất nhiều khó khăn khi đi cắt mít.

Trước đây, thương lái mua mít chỉ có lời khoảng 2.000 đồng/kg mít, chủ yếu là "lấy công làm lời" nhưng hiện nay, con số lời này thấp hơn thấp rất nhiều, thậm chí là lỗ. Nguyên nhân là thương lái trả tiền cho chủ vườn là mít Nhất nhưng ra vựa trái mít Nhất đó trở thành mít Kem, với giá thấp hơn cả mít loại Ba.

Anh Huỳnh Minh Hưng, một thương lái mua mít ở huyện Cai Lậy cho hay, anh thường mua theo dạng "bao cả vườn" từ năm này qua năm khác nên không dám làm phiền lòng chủ vườn. Tuy nhiên, với cách phân loại, lựa ra toàn mít Kem trong thời gian gần đây, các chủ vườn không vui.

"Trước đây, trái mít to, da xanh, đủ tuổi, múi vàng, dày thì phân loại ra mít Nhất nhưng hiện nay khác xa, những trái to, đủ tuổi này cong một ít cũng xuống mít Kem, không phải rớt xuống mít loại Hai, mít loại Ba. Do thị trường mua mít Kem, các vựa thu mua vậy nên thương lái như tôi phải lựa theo nhu cầu thị trường và cố gắng sao cho không bị lỗ chuyến đi" - anh Hưng nói.

Như anh Hưng, anh Trần Hữu Tài cũng là thương lái mua mít Thái ở huyện Cai Lậy nói: "Hiện là thời của mít Kem, giá rất thấp. Đi ra vườn cắt ra phân loại toàn mít Kem làm các chủ vườn nhiều lần tỏ thái độ không bằng lòng. Tôi cố gắng giải thích do thị trường tiêu thụ quá khó nhưng nhiều hộ vẫn không hiểu".