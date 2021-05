Giá mít Thái hôm nay 22/5: Nông dân chỉ "tuyệt chiêu" trị nứt mầu, thối trái hiệu quả cao, giá mít tăng hay giảm?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 22/5: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 22/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tương đương so với hôm qua 21/5.

Giá mít Thái hôm nay 22/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ... cho thấy giá mít Thái bình ổn, không dao động nhiều so với hôm qua 21/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Nông dân chỉ "tuyệt chiêu" trị nứt mầu, thối trái hiệu quả cao. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 22/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Sáng nay 22/5, các vựa mít ở Tiền Giang báo giá mít thu mua như sau: giá mít loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 22/5: Ổn định

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 22/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không có biến động so với hôm qua 21/5.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 22/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 22/5: Mít Thái loại Nhất 9.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 22/5, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 21/5.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 22/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 1.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 22/5 không dao động so với hôm qua 21/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 1.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 22/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Nông dân chỉ "tuyệt chiêu" trị mít nứt mầu, mít thối trái đạt hiệu quả cao

Nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, vào mùa mưa, rất dễ xảy tra tình trạng mít nứt mầu, mít thối trái.

Bên cạnh những trái từ 5-7 tuổi, nhiều trái mít Thái gần ngày thu hoạch nếu không được xử lý kịp thời cũng sẽ bị nứt mầu, thối trái. Những trái này không bán được, làm người dân trồng mít Thái thiệt hại nặng về kinh tế.

Loại bệnh này do nấm bệnh gây ra và lây lan nhanh, chỉ cần có vết thối nhỏ trên mầu thì 1 hoặc 2 ngày sau, trái mít Thái sẽ thối hư hết phần đầu trái.

Đây cũng là một trong những lý do thời điểm này, thương lái, vựa mua mít Thái rất khắt khe, ưu tiên mua mít có độ già từ 8-9 tuổi để tránh trường hợp mít nứt mầu, mít thối trái khi lên xe chở đi sang Trung Quốc.

Vì vậy, ngay khi trái mít lớn, từ 5-7 tuổi, người trồng mít phải tranh thủ phòng trị nấm gây ra loại bệnh này. Theo kinh nghiệm xử lý của người dân, có thể pha vôi ăn trầu với thuốc ridomin và ít nước để bôi lên cuốn mít, mầu và phần đầu trái mít.