Giá mít Thái hôm nay 21/5: Giá mít bán rẻ như cho, trái mít lại còn bị nứt mầu, thối trái, nông dân than khổ

Giá mít Thái hôm nay 21/5 cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái bình ổn, không dao động nhiều so với hôm qua 20/5. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 10.000 đồng/kg. Người dân trồng mít than giá mít rẻ như cho lại còn bị nứt mầu, thối trái.

