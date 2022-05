Giá mít Thái hôm nay 23/5: Cách xử lý cây mít Thái không ra bông, chỉ ra đọt phướng rất nhiều ?

Vì sao cây mít Thái không ra bông, lại chỉ ra đọt phướng rất nhiều, cách xử lý?

Một số người dân trồng mít Thái ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho hay, hiện nay xảy ra tình trạng mít Thái ra đọt phướng rất nhiều, thay vì là ra bông như trước đây.

Giá mít Thái hôm nay 23/5 tại ĐBSCL không tăng không giảm so với hôm qua. Cây mít Thái không ra bông, lại ra đọt phướng rất nhiều thì phải làm sao? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, trước đây, khi cây mít ra bông tự nhiên, tỉ lệ ra đọt phướng cùng với lúc với ra bông rất ít nhưng hiện nay tỉ lệ này ngày càng cao.

Ngoài ra, những vườn mít Thái phun thuốc ra bông đồng loạt cũng gặp tình trạng ra đọt phướng rất nhiều, thậm chí có vườn, tỉ lệ cây mít Thái ra đọt phướng nhiều hơn ra bông.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nói: "Đọt phướng là những đọt không hình thành được bông, lại hút chất dinh dưỡng từ cây rất nhiều nên cần loại bỏ sớm. Có nhiều nguyên nhân để cây mít Thái không ra bông mà chỉ ra đọt phướng như: thời tiết, cây mít đang ra đọt non khi phun thuốc kích bông, sau khi phun thuốc gặp mưa liên tiếp,...".

Để khắc phục tình trạng trên, theo ông Khải, chủ vườn phải đi cắt bỏ hết những đọt phướng, chờ thời điểm thích hợp (cây mít Thái không đi đọt, thời tiết nắng, mực nước ao hạ thấp,...) để phun thuốc cho ra hoa đồng loạt như trước đây.

Theo ông Khải, mít Thái ra bông mùa nghịch không thuận lợi như mùa thuận. Do đó, chủ vườn phải thường xuyên thăm vườn, nhất là thời điểm kích thích cho cây ra bông, để có cách xử lý thích hợp, tránh trường hợp ra đọt phướng quá nhiều phải tốn thời gian xử lý lại, trễ mùa vụ.

Giá mít Thái hôm nay 23/5: Không tăng không giảm

Hôm nay 23/5, thông tin từ một số vựa và thương lái chuyên mua mít ở ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua.

Tại Tiền Giang, một số vựa báo giá thái hôm nay 23/5 như sau: mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Đông Đô ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Còn các thương lái vào vườn ở Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 23/5 cũng không tăng không giảm so với hôm qua.

Theo đó, tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Giá mít chợ ở ĐBSCL cũng chưa có gì thay đổi so với những ngày trước đó, các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.