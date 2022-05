Giống mít ruột đỏ xơ vàng có nhiều ưu điểm nổi trội hơn giống mít Thái?

Nhiều người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, mít ruột đỏ xơ vàng có một số ưu điểm hơn mít Thái.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 22/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua. Theo các vựa và thương lái, mức giá này "nằm im tại chỗ" cả tuần qua. Người dân một số nơi cho rằng, mít ruột đỏ xơ vàng có một số ưu điểm hơn mít Thái. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Cụ thể, mít ruột đỏ xơ vàng có sức sống mạnh nên sau 14 tháng tuổi có thể để trái. Khi cây đạt 2 năm tuổi có thể để từ 6-7 trái mà vẫn phát triển tốt trong khi đó cây mít Thái chỉ có thể để từ 2-3 trái trên mỗi cây.

Ngoài ra, mít ruột đỏ xơ vàng ít bị xơ đen, có cơm khô ráo, mẫu mã đẹp, múi dầy và dài, vỏ dầy thích hợp xuất khẩu. "Mít Thái bị xơ đen rất nhiều nhưng mít ruột đỏ xơ vàng hầu như không có" - anh Nguyễn Văn Hải ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nói.

Anh Hải còn nói: "Nếu trồng tốt, múi có thể nặng 500 gam. Nhìn bên ngoài rất đẹp và ăn ngon, ngọt. Đặc biệt, mít ruột đỏ xơ vàng có thể để trong tủ lạnh dài ngày, trong khi đó mít Thái để lâu trong tủ lạnh không được".

Cũng theo anh Hải, hiện nay, trên thị trường bán rất nhiều loại cây giống mít ruột đỏ, do đó cần phải mua đúng giống.

Hiện nay mít ruột đỏ xơ vàng được thương lái mua tại vườn từ 35.000 - 36.000 đồng/kg loại trái to và từ 32.000 - 34.000 đồng/kg đối với trái nhỏ hơn.

Hơn nữa, theo người dân, giá mít ruột đỏ ổn định trong khi đó giá mít Thái tăng giảm liên tục, kể cả trong ngày cũng có từ 2-3 mức giá khác nhau.

Giá mít Thái hôm nay 22/5: Mít Kem lớn mua cao nhất cũng chỉ 8.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 22/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua. Theo các vựa và thương lái, mức giá này "nằm im tại chỗ" cả tuần qua.

Cụ thể, tại Tiền Giang, một số vựa báo giá mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Đông Đô ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 22/5 cũng tương đương so với hôm qua.

Tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Như giá mít Kem, giá mít chợ ở ĐBSCL cũng chưa có gì thay đổi, các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.