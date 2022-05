Giá mít Thái hôm nay 25/5: Vì sao phải cắt bỏ bớt bông mít Thái sau khi xử lý ra bông đồng loạt?

Phải cắt bỏ bớt bông mít Thái sau khi xử lý ra bông đồng loạt



Một số hộ dân ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết, nếu xử lý cho cây mít Thái ra bông đồng loạt đúng cách, cây mít Thái sẽ ra bông rất nhiều trên thân. Do đó, chủ vườn phải tiến hành cắt bỏ bớt bông.

Giá mít Thái hôm nay 25/5 tại ĐBSCL không có gì thay đổi so với hôm qua. Riêng tại Tiền Giang, giá mít Kem nhỏ giảm 1.000 đồng/kg, một số vựa ở địa phương này cũng rục rịch giảm giá. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Ông Lê Minh Đạt ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết: "Sau khi xử lý thuốc, cây mít Thái sẽ ra bông đồng loạt trên thân rất nhiều. Trong đó, bên cạnh những bông tốt, vẫn có bông xấu không phát triển được và những đọt phướng (có hình dáng gần giống bông mít khi còn nhỏ)".

Theo ông Đạt, những bông xấu không phát triển được và những đọt phướng xuất hiện nhiều sẽ hút dinh dưỡng từ cây, làm cho các bông mít tốt bị cạnh tranh dinh dưỡng, thậm chí bị thiếu hụt. Vì vậy, khi phát hiện cây mít Thái ra bông nhiều trên cây thì phải cắt bỏ bớt, chỉ chừa những bông tốt.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thì cho hay, thời điểm làm bông mít thái mùa nghịch này, bông mít xấu rất nhiều, phải cắt bỏ hết những bông mít dư thừa này rồi mới tiến hành bón phân thúc cho những bông còn lại trên cây to mập, ra trái tốt.

Giá mít Thái hôm nay 25/5: Một số vựa rục rịch giảm giá

Một số vựa và thương lái ở ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 25/5 nhìn chung không có gì thay đổi so với hôm qua. Riêng tại Tiền Giang, giá mít Kem nhỏ giảm 1.000 đồng/kg, một số vựa ở địa phương này cũng rục rịch giảm giá.

Tại Tiền Giang, một số vựa báo giá Thái hôm nay 25/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho hay, mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, cũng có một số vựa mua với giá thấp hơn 1.000 đồng/kg, tức mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Như vựa Phú Tân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Vựa mít Dương ở xã Mỹ Đức Tây, huyện huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Cũng ở Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 25/5 cũng không có gì biến động so với hôm qua.

Một số vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg, còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Hiện các vựa mua mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.