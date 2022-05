Giá mít Thái hôm nay, 24/5: Tỉnh Hậu Giang mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến mít Thái xuất khẩu

Hậu Giang mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến mít Thái xuất khẩu

Sáng nay 24/5, tại cuộc họp báo định kỳ với cơ quan truyền thông, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, từ ngày 16-17/6 tới đây, tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui".

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 24/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái không tăng không giảm so với hôm qua. Riêng một số vựa ở Tiền Giang tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại hội nghị này, ông Thanh cho biết, tỉnh sẽ mời gọi doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến mít Thái xuất khẩu.

"Mít Thái là 1 trong 5 sản phẩm chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Không chỉ trong hội nghị này, mà vừa qua, tỉnh cũng đã chủ động mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào khâu chế biến mít Thái xuất khẩu" - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nói.

Cũng theo ông Thanh, thời gian qua, do gặp khó khăn trong xuất khẩu, giá mít Thái giảm mạnh, có thời điểm người dân bán trái tươi tại vườn chỉ được 2.000 đồng/kg. Do đó, rất cần có doanh nghiệp đầu tư chế biến mít Thái để nâng cao giá trị.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, cây mít Thái trồng ở Hậu Giang với tổng diện tích gần 1.000 ha, được trồng nhiều nhất ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy.

Thời gian qua, sản phẩm mít Thái Hậu Giang được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều nơi và xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc.

Giá mít Thái hôm nay 24/5: Mít Kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 24/5 từ một số vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít không tăng không giảm so với hôm qua. Riêng một số vựa ở Tiền Giang tăng 1.000 đồng/kg đối với mít Kem nhỏ.

Cụ thể, tại Tiền Giang, một số vựa báo giá thái hôm nay 24/5 như sau: mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Có một số vựa báo giá mua mít Kem nhỏ tăng thêm 1.000 đồng/kg, tức mít kem nhỏ được nâng lên 5.000 đồng/kg.

Còn các thương lái vào vườn ở Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000- 3.000 đồng/kg.

Đối với các địa phương khác ở ĐBSCL như Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 24/5 không có gì khác so với hôm qua.

Tại các địa phương này, một số vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.