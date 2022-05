Giá mít Thái hôm nay 26/5: Giá lẹt đẹt cắt cho vui chứ lời lãi gì tầm này!

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 26/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn giữ mức giá ổn định ở mức cực thấp như những ngày trước đó. Theo đó, giá mít Kem lớn tại vựa được mua dao động từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ tại vựa từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Các thương lái mua tại vườn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tiền Giang, các vựa còn hoạt động báo giá Thái hôm nay 26/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Đối với các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 26/5 vẫn bằng so với hôm qua. Các vựa mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg, còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Hiện tại mít chợ ở ĐBSCL được các vựa mua như sau: mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Thương lái nói vựa "vui lấy, buồn bỏ", vựa thì mong thương lái thông cảm

Một số thương lái ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, gần đây có tình trạng vựa "vui lấy, buồn bỏ" đối với lượng mít Thái mà thương lái đem đến, tức là khi thương lái đem mít Thái ra vựa bán, nếu vựa thấy tình hình xuất khẩu thuận lợi hoặc đang thiếu hàng thì mua vào, còn khi thị trường tiêu thụ không ổn, khó bán ra thì không mua từ thương lái.

"Vựa lấy khó lắm, khoảng 8 giờ sáng báo giá cho anh em thương lái đi vào vườn cắt nhưng có khi chỉ 4 tiếng sau, tức 12 giờ trưa đã báo chốt lượng, không lấy hàng" - anh Ngô Văn Hữu - thương lái chuyên mua mít bán cho các vựa ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo anh Hữu, thời điểm này, giá mít Thái ở mức cực thấp kéo theo tiền lời mua bán mít của thương lái như anh bị "bóp" lại, có khi còn bị thua lỗ do mua mít Kem lớn nhưng khi ra vựa chỉ được mua loại Kem nhỏ hoặc bị đẩy xuống mít chợ.

Anh Hữu nói tiếp: "Do nghề lái mít gặp nhiều khó khăn nên nhiều anh em tạm nghỉ, không đi thu mua rồi ra vựa bán rầm rộ như trước đây".

Liên quan đến việc thương lái nói các vựa "vui lấy, buồn bỏ" như đề cập ở trên, một số vựa giải thích rằng, giá mít Thái hiện nay phụ thuộc vào đối tác bên Trung Quốc đưa ra, chưa kể là tiêu chuẩn, cách lấy và số lượng cũng do họ quy định.

Hiện nay, do tình hình tiêu thụ ở Trung Quốc khó khăn nên các đối tác lấy số lượng ít, đòi hỏi chất lượng mít ngày càng cao. Từ đó, các vựa ở Tiền Giang không dám mua số lượng mít nhiều và cũng chỉ lấy những trái mít Thái dạng tốt, hy vọng các thương lái thông cảm.

Chưa dừng lại ở đó, một chủ vựa mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang còn cho hay, do giá xăng tăng, thủ tục qua cửa khẩu chậm nên chi phí đội lên cao đã gây áp lực lớn cho các vựa. Đây cũng là lí do tại sao nhiều vựa mít Thái ở Tiền Giang nói riêng, ở ĐBSCL nói chung tạm ngưng hoạt động.