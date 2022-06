Giá mít Thái hôm nay 28/6: Mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 28/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn, riêng mít Kem nhỏ vẫn giữ giá.

Người dân đắp đất sét vào mầu mít Thái để làm gì? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa báo giá mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đa số các vựa mua mít Thái yêu cầu thương lái báo số lượng giao đến vựa sớm, ưu tiên mua loại tốt, trái tròn đều. Hiện rất ít vựa ở tỉnh Tiền Giang còn thu mua mít Thái.

Tại các địa phương khác ở vùng ĐBSCL như Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 28/6 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn.

Cụ thể, các vựa tại những địa phương trên báo giá, mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô là 2.500 đồng/kg. Tại vườn, mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân đắp đất sét vào mầu mít Thái để làm gì?

Hiện ở ĐBSCL đang vào mùa mưa, khả năng nước mưa rơi vào mầu mít Thái và nằm ở đó trong thời gian dài. Nếu nguồn nước xuất hiện nấm khuẩn sẽ dẫn đến việc làm hư mầu, nứt mầu.

Để khắc phục tình trạng nứt mầu, một số người dân đắp đất sét vào phía trên mầu. Người dân cho hay, với cách làm này, khi mưa xuống, sẽ hạn chế được tình trạng nước ứ vào mầu mít, nếu có ứ thì đất sét sẽ hút nước rất nhánh.

"Đây là cách làm hiệu quả, áp dụng thành công ở nhiều vườn và tiết kiệm nhiều chi phí. Để có hiệu quả tốt nhất nên đắp đất sét lên mầu mít càng sớm càng tốt. Nếu khi bệnh nứt mầu, thối mầu xảy ra rồi, đắp đất sét vào chỉ hạn chế được bệnh nặng hơn chứ không làm lành được vết thương" - Anh Trần Thanh Hải, nông dân trồng mít Thái ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thông tin.

Trước đây, để phòng bệnh nứt mầu mít Thái, người dân các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thường quét vôi, quét thuốc trị nấm khuẩn hoặc quấn vải vào cuống mít Thái. Các cách trên đều hiệu quả, tuy nhiên, đối với cách quét vôi, quét thuốc tốn nhiều chi phí hơn.