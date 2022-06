Giá mít Thái hôm nay 27/6: Giá mít vẫn "đì", tuyệt chiêu nhận biết trái mít non có khả năng "mang bầu" đều đẹp

Giá mít Thái hôm nay 27/6 tại ĐBSCL không tăng không giảm so với hôm qua. Hiện thị trường mít Thái trầm lắng do giá đang nằm ở mức cực thấp. Người dân chỉ "tuyệt chiêu" nhận biết trái mít non có khả năng thụ phấn đều hay không?