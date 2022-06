Giá mít Thái hôm nay 26/6: Đang nằm dưới đáy thấp nhất từ trước đến nay

Theo một số nông dân ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, các vựa thông báo, giá mít Thái hôm nay 26/6 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 26/6 tại ĐBSCL tương đương so với hôm qua và đang nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Người dân chỉ cách làm bông mít Thái tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Mức giá này tương đương so với hôm qua và đang nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Cũng như Tiền Giang, theo ghi nhận, giá mít Thái hôm nay 26/6 tại Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang và TP Cần Thơ chưa có gì thay đổi so với hôm qua.

Tại vựa, mít Kem lớn chỉ còn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với giá mít chợ, vựa loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô là 2.500 đồng/kg. Đối với giá thu mua tại vườn thấp hơn mức giá trên từ 1.000 đồng/kg. Cụ thể, mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân chỉ cách làm bông mít Thái tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả

Do giá mít Thái giảm mạnh trong khi đó giá phân bón và thuốc dưỡng tăng, đa số người dân trồng mít Thái không có lời trong thời điểm này, thậm chí có người còn bị thua lỗ. Vì vậy, tiết kiệm chi phí là cách mà nhiều người dân đang áp dụng, nhất là lúc làm bông mít Thái.

Anh Trần Duy Nhân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, có 2 cách làm bông mít Thái tốn chi phí, cụ thể là phun thuốc kích thích ra bông, bón phân lân kết hợp ngắt nước dưới ao.

Sau khi thu hoạch, cho cây mít Thái nghỉ ngơi khoảng 2 tuần rồi tiến hành cắt tỉa cành và không tưới nước 1 tuần. Sau đó, tưới nước là cây mít Thái ra bông.

"Cách làm này sẽ ra bông ít hơn là dùng thuốc kích thích ra hoa. Thế nhưng, bông vẫn đạt và cho trái tròn đều, chủ yếu là khâu chăm sóc" - anh Nhân nói.

Anh Nhân nói thêm: "Sau khi cây mít ra bông nếu thấy cần thiết thì bón ít phân cho bông mập, còn không bón vẫn được vì lượng dinh dưỡng dư thừa từ vụ trái trước vẫn cũng cấp đủ cho bông lớn".