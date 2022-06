Giá mít Thái hôm nay 29/6: Chưa có gì thay đổi

Thông tin từ các vựa mít Thái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 29/6 vẫn giữ giá như hôm qua. Mức giá này vẫn nằm ổn định từ nhiều tuần qua mặc dù có thời điểm tăng hoặc giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 29/6 tại ĐBSCL không tăng không giảm so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 8.000 đồng/kg. Có nên phun thuốc làm trái mít lớn không? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo một số vựa ở tỉnh Tiền Giang, hôm nay mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 29/6 chưa có gì thay đổi so với hôm qua.

Tại những địa phương này, các vựa báo giá, mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Hiện mít chợ loại 1 được mua từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô là 2.500 đồng/kg. Tại vườn, mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Có nên phun thuốc làm trái mít lớn không?

Theo một số hộ dân chuyên trồng mít Thái ở huyện Cái Bè và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hiện nay có tình trạng xuất hiện đơn vị bán thuốc làm lớn trái mít Thái. Khi phun loại thuốc này sẽ làm trái nhanh lớn, đạt trọng lượng, trái tròn đều.

Tuy nhiên, số hộ dân chuyên trồng mít Thái ở huyện Cái Bè khuyên không nên phun những loại thuốc trên vì sẽ làm nhà vườn tốn thêm chi phí trong khi giá mít Thái giảm mạnh, đó là chưa kể đến việc múi mít sẽ không ngọt, không giòn như để trái lớn bình thường.

Một nông dân trồng mít Thái ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói: "Để trái mít Thái ngon, ngọt thì tốt nhất là sử dụng phân kali bón vào cây với lượng ít trong quá trình nuôi trái. Nếu muốn trái đạt trọng lượng lớn thì để 1 hoặc 2 trái trên mỗi cây, không nên can thiệp bằng thuốc".

Cũng theo ông nông dân này, thuốc kích thích làm trái lớn có nhiều loại, trong số đó cũng có loại thuốc không tốt cho cây và ảnh hưởng đến chất lượng trái sau khi thu hoạch. Do vậy, nhà vườn phải thật lưu ý.