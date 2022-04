Giá mít Thái hôm nay 3/4: Bất ngờ giảm mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 3/4 tại ĐBSCL giảm mạnh bất ngờ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn. Theo đó, mít Kem lớn chỉ còn 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000-6.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 3/4 tại ĐBSCL bất ngờ giảm mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 12.000 đồng/kg. Người dân chỉ cách phòng và phục hồi cây mít héo xanh hiệu quả. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Nguyên nhân giá mít Thái giảm là do chiều qua, các vựa còn dư hàng nhiều, khâu vận chuyển mít Thái sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Do giá giảm nên nhiều vựa hôm nay không báo giá, các thương lái cũng tạm nghỉ, chờ tình hình giá mít được cải thiện.

Đối với thương lái vào vườn ở Tiền Giang mua mít Kem lớn với giá 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 3/4 được mua tại vựa từ 11.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, từ mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Cũng tại các địa phương này, các thương lái mua tại vườn mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ chỉ 3.000 đồng/kg.

Mít chợ được các vựa ở ĐBSCL mua với giá 7.000 đồng/kg đối với loại 1, giá mít chợ loại 2 từ 5.000 đồng/kg. Riêng các thương lái mua tại vườn mít chợ loại 1 là 5.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 3.000 đồng/kg.

Cách phòng trừ, cách phục hồi cây mít héo xanh "cây mít ngủ ngày" hiệu quả

Hiện nay, tại vùng ĐBSCL, thời tiết nắng nóng nhưng cũng có khi mưa lớn xuất hiện bất ngờ khiến cho nhiều vườn mít Thái xảy ra tình trạng héo xanh (người dân còn gọi tình trạng này là mít ngủ ngày). Bệnh này nếu phát hiện sớm, xử lý kịp thời cây mít Thái sẽ phục hồi sớm, ngược lại, nếu phát hiện muộn, không xử lý kịp thời, cây mít có thể sẽ bị hư bộ rễ và chết.

Ông Nguyễn Văn Tân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, cây mít héo xanh hay mít ngủ ngày là do bộ rễ bị sốc nhiệt, tổn thương do nhiệt độ thay đổi đột ngột. Từ đó, không thể hút nước, cung cấp dinh dưỡng lên lá, làm phần lá non héo.

Theo anh Tân, cây mít héo xanh hay mít ngủ ngày thường thấy nhất là vào thời điểm giao mùa như hiện nay. Để phòng ngừa, trước khi những trận mưa đột ngột diễn ra, người trồng mít cần bón vôi chung quanh gốc mít cũng như những nơi mà rễ mít "ăn" tới. "Vôi sẽ giúp bộ rễ không bị sốc nhiệt. Chỉ cần bón vào vườn là yên tâm. Hơn nữa loại này ít tiền, dễ mua" - anh Tân nói.

Đối với những vườn mít Thái đã xảy ra tình trạng héo xanh, theo anh Tân, cũng có thể xử lý bằng cách bón vôi, rồi sau đó tưới thêm thuốc comcat hoặc humic (pha với nước để tưới theo liều lượng ít) lên chung quanh gốc mít Thái. Với cách làm này sẽ giúp cây mít phục hồi dần sau đó. Tuy nhiên, nhà vườn phải lưu ý không nên pha với liều lượng cao, sẽ phản tác dụng.