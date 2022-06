Giá mít Thái hôm nay 3/6: Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 thị trường ảm đạm

Thông tin từ các vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 3/6 không tăng không giảm so với hôm qua, thị trường ảm đạm trong ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 3/6 tại ĐBSCL cho thấy, thị trường mít Thái ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 ảm đạm, người dân nói "càng chăm sóc vườn mít Thái thì càng lỗ". Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, tại Tiền Giang, các vựa mua mít Kem lớn chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Thái loại Kem lớn chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 3/6 bằng so với hôm qua.

Các vựa hôm nay có hoạt động báo giá mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Hiện mít chợ ở ĐBSCL vẫn giữ mức 3.000 đồng/kg đối với mít chợ loại 1 mua tại vựa, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg mua tại vựa, riêng thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân nói "càng chăm sóc vườn mít Thái thì càng lỗ"

Trước tình trạng giá mít Thái giảm mạnh thời gian, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều hộ dân trồng mít Thái ở ĐBSCL bỏ vườn, không chăm sóc như lúc giá mít đạt từ 15.000 - 20.000 đồng/kg trở lên.

Theo đó, nguyên nhân mà người dân đưa ra là "càng chăm sóc vườn mít Thái thì càng lỗ". Hơn nữa, giá phân bón, thuốc dưỡng, thuốc trị sâu bệnh ngày càng tăng, người dân không đủ tiền để tiếp tục đầu tư.

Anh Lý Văn Minh ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Vườn tôi 2 tháng qua chưa được chăm sóc, chỉ bỏ thí. Vì nếu chăm sóc sẽ tốn thêm tiền mà không thu lại được".

Anh Minh cho biết, không riêng vì vườn mít của ông, rất nhiều vườn mít Thái ở địa phương cũng bị "bỏ bê" trong thời gian dài. Nếu tình trạng giá mít Thái giảm kéo dài thì diện tích trồng sẽ giảm, không tăng như các năm trước.

Cũng như anh Minh, ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, rất nhiều vườn mít Thái không được chăm sóc cần thận như những năm trước.

"Hầu hết, các vườn đều không được chăm sóc, được trái nào bán trái đó, không được thì thôi. Chỉ có những vườn mít chưa cho trái lần nào hoặc vườn mít tơ thì mới được chăm sóc chút ít để mong thu hồi vốn" - ông Khải nói.