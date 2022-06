Người dân chuyển sang trồng mít ruột đỏ xen xanh sầu riêng Musang King

Theo phóng viên tìm hiểu, trước tình trạng giá mít Thái giảm mạnh từ khi có dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, nhiều nhà vườn ở ĐBSCL đã dần chuyển hướng sang trồng mít ruột đỏ, sầu riêng Musang King.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Người dân chuyển sang trồng mít ruột đỏ xen với sầu riêng Musang King. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Đặc biệt có một số nơi, người dân còn trồng mít ruột đỏ xen sầu riêng Musang King. Hiện nay, đây là 2 loại trái cây đang "hot" ở ĐBSCL và có giá bán rất cao.

Ông Lê Văn Hòa ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, có một số nơi, người dân đã bỏ lúa, lên vườn trồng mít ruột đỏ xen Musang King theo hướng lấy ngắn nuôi dài, tập trung cho cây sầu riêng Musang King.

"Có một số hộ dân chỉ trồng mít ruột đỏ, cũng có một số hộ chỉ trồng sầu riêng Musang King, nhưng cũng có hộ trồng xen 2 loại cây này. Hiện giá mít ruột đỏ luôn ổn định ở mức trên 30.000 đồng/kg bán tại vườn, còn sầu riêng Musang King cũng hơn 200.000 đồng/kg" - ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, thông thường, ở mỗi liếp vườn, người trồng bố trí cây sầu riêng Musang King ở giữa, 4 hướng chung quanh là 4 cây mít ruột đỏ (trồng ở mép ao, cách cây sầu riêng từ 3 m). Khoảng cách giữa 2 cây sầu riêng Musang King là 8m.

"Sau này khi ăn mít ruột đỏ được vài năm, sẽ đốn hạ bớt để cây sầu riêng Musang King lớn dần. Kinh tế thu lại phần lớn sẽ nhờ vào cây sầu riêng" - ông Hòa chia sẻ.

Được biết, sầu riêng Musang King đang được người dân một số địa phương ở ĐBSCL trồng thử nghiệm. Loại mít này có hạt lép, cơm dày màu vàng, ăn dẻo và ít xơ, ăn rất ngon, trái dài và nặng ký (khoảng 3 ký/trái).

Còn mít ruột đỏ có sức sống mạnh nên sau 14 tháng tuổi có thể để trái. Khi cây đạt 2 năm tuổi có thể để từ 6-7 trái mà vẫn phát triển tốt trong khi đó cây mít Thái chỉ có thể để từ 2-3 trái trên mỗi cây. Ngoài ra, mít ruột đỏ ít bị xơ đen, có cơm khô ráo, mẫu mã đẹp, múi dầy và dài, vỏ dầy thích hợp xuất khẩu.

Giá mít Thái hôm nay 2/6: Mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn.

Tại Tiền Giang - nơi có diện tích trồng mít Thái lớn nhất ĐBSCL, các vựa mua mít Kem lớn chỉ từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Thái loại Kem lớn chỉ từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Còn ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 2/6 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn.

Tại các địa phương này, các vựa còn hoạt động cho hay, mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Riêng đối với mít chợ tại ĐBSCL, vẫn giữ giá như các tuần trước đó. Các vựa mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng/kg, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.