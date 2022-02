Giá mít Thái hôm nay 6/2: Giảm sốc

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 6/2 như sau: mít Nhì từ 14.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 4.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua).

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít giảm tiếp tục 6.000 đồng/kg so với hôm qua, một ngày trước đó giá mít đã giảm 3.000 đồng/kg. Người dân chủ động làm hệ thống tưới nước, vét mương ứng phó hạn mặn xâm nhập. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Cũng tại Tiền Giang, giá mít Kem lớn được các thương lái vào vườn thu mua là 14.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg).

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 6/2 như sau: mít Nhì 13.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 3.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua).

Giá mít thu mua tại vựa sẽ cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg.

Theo các vựa mít Thái ở ĐBSCL, giá mít Thái hôm nay 6/2 giảm 6.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, một ngày trước, giá mít Thái đã giảm 3.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ trong 2 ngày liên tiếp, giá mít Thái đã giảm 9.000 đồng/kg. Hiện các vựa đều không mua mít Nhất, chỉ mua mít Nhì, mít Ba và mít Kem.

Chủ động làm hệ thống tưới nước, vét mương ứng phó hạn mặn xâm nhập

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng mít Thái ở tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre đang khẩn trương làm hệ thống tưới nước, vét mương để ứng phó hạn mặn xâm nhập trong mùa khô hàng năm.

Anh Nguyễn Văn Hiệp ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho hay, do thời điểm này các năm trước, đặc biệt là năm 2016, mặn xâm nhập làm rất nhiều vườn trồng mít Thái và sầu riêng bị ảnh hưởng năng suất. Do đó, hiện nay, anh phải chủ động nạo vét mương để trữ nước.

Ngoài nạo vét mương trữ nước, anh Hiệp cho hay, còn thuê người sửa chữa lại hệ thống đường nước tưới vườn mít Thái 4.000 m2 của mình.

"Tôi phải chủ động trữ nước trong mương từ bây giờ, nếu có nước mặn xâm nhập vào các sông lớn như các năm trước, tôi cũng có nước ngọt tưới cho vườn mít Thái trong mùa khô này" - anh Hiệp nói.

Theo anh Hiệp, cây mít Thái nói chung và cây trồng nói chung, nếu bị ảnh hưởng bởi nước mặn xâm nhập thì rất khó để khắc phục, ảnh hưởng năng suất trong thời gian dài.

Cũng như anh Hiệp, một số hộ dân ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thường xuyên theo dõi diễn biến độ mặn của nước, để có cách ứng phó kịp thời.